Капитан «Крыльев» Божин: «Сергееву подошёл бы мадридский „Атлетико“»

Защитник и капитан «Крыльев Советов» высоко отозвался о бывшем нападающем самарской команды , который зимой перешёл в «Зенит».

В чем уникальность Сергеева? Голевое чутьё, открывания. Но я думаю, в «Зенит» его позвали не только из-за голов. Ваня ещё и много черновой работы проделывает — в прессинг идёт. По себе знаю: если нападающий не атакует защитника, из обороны легче выйти. А Сергеев — прессингует и сокращает соперникам время на раздумья. «Зенит» стремится накрывать противника на чужой половине, поэтому такой форвард ему должен пригодиться.

Советовался ли Иван насчёт «Зенита»? Нет. О его трансфере я узнал из Интернета. Прочитал новость: «Сергеев перешёл в „Зенит“. Написал ему: „Поздравляю“.

Он держал переговоры в секрете от друга? Я тоже удивился. Возможно, его просили не говорить никому. Я не лез ему в душу.

Не пропадёт ли он там, как многие русские таланты? Время покажет. Но при его качествах — не должен. Ему ещё „Атлетико“ Мадрид подошёл бы, где надо много бегать, прессинговать. К нему по пробегу никогда вопросов не было. Плюс забивает — что ещё нужно от нападающего?