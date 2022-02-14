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Капитан «Крыльев» Божин: «Сергееву подошёл бы мадридский „Атлетико“»

сегодня, 08:33

Защитник и капитан «Крыльев Советов» Сергей Божин высоко отозвался о бывшем нападающем самарской команды Иване Сергееве, который зимой перешёл в «Зенит».

В чем уникальность Сергеева? Голевое чутьё, открывания. Но я думаю, в «Зенит» его позвали не только из-за голов. Ваня ещё и много черновой работы проделывает — в прессинг идёт. По себе знаю: если нападающий не атакует защитника, из обороны легче выйти. А Сергеев — прессингует и сокращает соперникам время на раздумья. «Зенит» стремится накрывать противника на чужой половине, поэтому такой форвард ему должен пригодиться.

Советовался ли Иван насчёт «Зенита»? Нет. О его трансфере я узнал из Интернета. Прочитал новость: «Сергеев перешёл в „Зенит“. Написал ему: „Поздравляю“.

Он держал переговоры в секрете от друга? Я тоже удивился. Возможно, его просили не говорить никому. Я не лез ему в душу.

Не пропадёт ли он там, как многие русские таланты? Время покажет. Но при его качествах — не должен. Ему ещё „Атлетико“ Мадрид подошёл бы, где надо много бегать, прессинговать. К нему по пробегу никогда вопросов не было. Плюс забивает — что ещё нужно от нападающего?

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 09:48
Во-первых Ивану Сергееву нужно хотя бы в течение года играя за "Зенит", проявить и раскрыть все свои способности в новой команде. Ивану в предстоящим месяце май, исполниться 27 лет, так что нужно выкладываться в каждом матче показывать яркую индивидуальность. Которая могла бы помочь обратить внимание таких команд как Мадридский "Атлетико" и тех европейских клубов кто готов сделать предложение и пригласить в свою команду. Так что Сергееву нужно сейчас думать только о том как играя за "Зенит", быть максимально полезным команде, чтобы добиться и стать игроком стартового состава и быть конкурентоспособным с бразильской диаспорой в новой команде. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:46
Пусть помечтают ребятки!
4RT
4RT
сегодня в 09:42
Вот только наши "таланты", Атлетико и компании не подходят
Главный судья
Главный судья
сегодня в 09:42
В Зенит его купили что бы посадить на скамейку...ну и как итог очередной загубленный футболист...вообщем это не ново Зенит это зло РПЛ во всех отношениях...тормозит любое развитие РПЛ
8583rw3ehk99
8583rw3ehk99
сегодня в 09:35
А какая-нибудь захудалая Севилья ему не подойдёт?
2y7vqrmyx8tm
2y7vqrmyx8tm
сегодня в 09:23
Божин ты мой, что ты несёшь?
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:19
Проблема в том, что Сергеев не подойдёт мадридскому Атлетико.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:12
Все наши "звезды" готовы зажигать в "Ювентусе", "Манчестер Сити" и "Барселоне", а в реальной жизни получаем Головина с травмой, Миранчука на скамейке и Кокорина с хроническим недомоганием.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:09
Вместо Месси в ПСЖ, а что то Лео уже совсем мышей не ловит.
Cat01
Cat01
сегодня в 09:07
Давайте в реал
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:51
Не дорос ещё до Испании
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