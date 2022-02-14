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Месси счастлив в ПСЖ и не собирается покидать клуб

сегодня, 20:46

Нападающий Лионель Месси не планирует покидать ПСЖ.

В СМИ появилась информация о том, что семье Лео не нравится жить в Париже. Однако источник утверждает, что аргентинец не жалеет о переходе в ПСЖ.

Месси и его семья привыкли к жизни в Париже, их всё утраивает во Франции.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 22:58, ред.
Конечно счастлив, халявя на поле получать не маленькую зарплату, кому же не понравится
Beekeeper
Beekeeper
сегодня в 22:48
Про барсу он так же говорил, как стал не нужен его слили, так же и тут. Да чего там говорить так везде и со всеми.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 22:43
"Бывший игрок "Барселоны" Жулиано Беллетти вспомнил о первой тренировке Лионеля Месси с основой.

     — Когда я впервые тренировался с Месси, я до этого о нем не слышал. Иньеста предупредил меня, чтобы я был осторожен, потому что он хорош.

     — Когда Месси получал мяч, ему было все равно, против кого играть. Я был в расцвете сил, но ничего не мог сделать с ним, оказываясь один на один. Я даже не мог схватить его или ударить.

     — Казалось ненормальным, что игрок из академии так показывает себя в основе."

Месси уже показал себя много лет кем является,поэтому на старости можно и пешком играть получая миллионы в месяц.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 22:38
Не то что некоторые вечно недовольные скитальцы....
sash71
sash71
сегодня в 22:36
Неужели в Париже перестал дуть ветер и с неба лить дождь? Ведь его жена Антонелла так страда от них да и говорят там все на непонятном ей языке.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 22:21
Вы конечно правы но есть ещё семья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:04
Ну и хорошо,хоть ктото счастлив!
Incredulous
Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 22:01
Это почему же? Зарплата - одна из самых высоких в мире, напрягаться не нужно, ЗМ отдают за просто так... Чем бы Месси еще был не доволен?
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 22:00
Пока он шейхов миллионерами не сделает он не уйдет)
shlomo
shlomo
сегодня в 21:24
Ну в Каталонии еще лучше было...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:20
Не думаю что это правда
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:15
Значит все хорошо , а голы пойдут.
drug01
drug01
сегодня в 21:13
Зачем ему всё менять
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:53
Ну да, тут и на поле можно пешком ходить и два гола за сезон в Лиге 1 забить, или в ЛЧ один гол с игры, в чем проблемы) Все равно ЗМ всучат)
протон
протон
сегодня в 20:48
Ну еще бы.
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