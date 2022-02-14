Месси счастлив в ПСЖ и не собирается покидать клуб

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сегодня, 20:46

Нападающий не планирует покидать ПСЖ .

В СМИ появилась информация о том, что семье Лео не нравится жить в Париже. Однако источник утверждает, что аргентинец не жалеет о переходе в ПСЖ .

Месси и его семья привыкли к жизни в Париже, их всё утраивает во Франции.