Месси счастлив в ПСЖ и не собирается покидать клуб

Нападающий Лионель Месси не планирует покидать ПСЖ.
В СМИ появилась информация о том, что семье Лео не нравится жить в Париже. Однако источник утверждает, что аргентинец не жалеет о переходе в ПСЖ.
Месси и его семья привыкли к жизни в Париже, их всё утраивает во Франции.
— Когда я впервые тренировался с Месси, я до этого о нем не слышал. Иньеста предупредил меня, чтобы я был осторожен, потому что он хорош.
— Когда Месси получал мяч, ему было все равно, против кого играть. Я был в расцвете сил, но ничего не мог сделать с ним, оказываясь один на один. Я даже не мог схватить его или ударить.
— Казалось ненормальным, что игрок из академии так показывает себя в основе."
Месси уже показал себя много лет кем является,поэтому на старости можно и пешком играть получая миллионы в месяц.
— Когда я впервые тренировался с Месси, я до этого о нем не слышал. Иньеста предупредил меня, чтобы я был осторожен, потому что он хорош.
— Когда Месси получал мяч, ему было все равно, против кого играть. Я был в расцвете сил, но ничего не мог сделать с ним, оказываясь один на один. Я даже не мог схватить его или ударить.
— Казалось ненормальным, что игрок из академии так показывает себя в основе."
Месси уже показал себя много лет кем является,поэтому на старости можно и пешком играть получая миллионы в месяц.