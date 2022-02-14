Абрамович готов профинансировать трансферы для Тухеля летом

«Челси» готов потратить большие деньги в летнее трансферное окно.
Владелец «синих» Роман Абрамович намерен профинансировать желания главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля на трансферном рынке.
Основными целями немецкого специалиста являются защитник «Севильи» Жуль Кунде и полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, который является воспитанником «Челси» и хочет вернуться в родной клуб.
Роман Абрамович своеобразной харизмы личность, он закроет глаза на тренера если в личных отношениях ему он не нравится, только что бы тренер брал кубки неважно ЛЕ. ЛЧ или кубок планеты. Человек работает в интересах общего в интересах клуба.
Роман Абрамович своеобразной харизмы личность, он закроет глаза на тренера если в личных отношениях ему он не нравится, только что бы тренер брал кубки неважно ЛЕ. ЛЧ или кубок планеты. Человек работает в интересах общего в интересах клуба.