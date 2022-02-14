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Абрамович готов профинансировать трансферы для Тухеля летом

сегодня, 17:59

«Челси» готов потратить большие деньги в летнее трансферное окно.

Владелец «синих» Роман Абрамович намерен профинансировать желания главного тренера лондонского клуба Томаса Тухеля на трансферном рынке.

Основными целями немецкого специалиста являются защитник «Севильи» Жуль Кунде и полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс, который является воспитанником «Челси» и хочет вернуться в родной клуб.

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Накир
Накир
сегодня в 19:39
Посмотрим на сколько сумеет профинансировать
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:01
Челси нужно точечное усиление и возможно в следующем сезоне обойдутся без резких спадов, тогда смогут конкурировать с МС по дистанции
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:36
Рома не пожадничает, дай бог здоровья российским золотым залежам.
протон
протон
сегодня в 18:29
Так и хочется спросить, миллиардеров с клубами вагон, но виноват один Роман, почему?) 18 лет болеть - это глорик?)))
Роман Абрамович своеобразной харизмы личность, он закроет глаза на тренера если в личных отношениях ему он не нравится, только что бы тренер брал кубки неважно ЛЕ. ЛЧ или кубок планеты. Человек работает в интересах общего в интересах клуба.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:27
Никто в этом и не сомневался. Удачи Челси !!!
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 18:10
давай Рома.заслужили же)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:01
Хорошо для Челси...
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