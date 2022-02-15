Иньеста хочет вернуться в «Барселону»

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сегодня, 16:07

Экс-полузащитник «Барселоны» заявил, что хотел бы вернуться в каталонскую команду. Сейчас испанец играет в составе японского клуба «Виссел Кобе».

Я хотел бы вернуться в «Барселону». Мне до сих пор очень нравится играть в футбол и думать о нём. Это то, что восхищает меня больше всего. Я часто прихожу к мысли, что хочу стать тренером или спортивным директором. Хочу своё будущее также связать с футболом.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Ранее игрок всю профессиональную карьеру провёл в испанской «Барселоне», выиграв с «сине-гранатовыми» 32 трофея. В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом Европы и мира. Контракт хавбека с японской командой истекает в 2024 году.