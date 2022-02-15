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Иньеста хочет вернуться в «Барселону»

сегодня, 16:07

Экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заявил, что хотел бы вернуться в каталонскую команду. Сейчас испанец играет в составе японского клуба «Виссел Кобе».

Я хотел бы вернуться в «Барселону». Мне до сих пор очень нравится играть в футбол и думать о нём. Это то, что восхищает меня больше всего. Я часто прихожу к мысли, что хочу стать тренером или спортивным директором. Хочу своё будущее также связать с футболом.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с 2018 года, перейдя в клуб на правах свободного агента. Ранее игрок всю профессиональную карьеру провёл в испанской «Барселоне», выиграв с «сине-гранатовыми» 32 трофея. В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом Европы и мира. Контракт хавбека с японской командой истекает в 2024 году.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:48
Я думаю что он точно не испортит картины !!!
sash71
sash71
сегодня в 16:34
Ну раз Алвеш вернулся то для такого как Иньеста дорога в родную Барселону всегда открыта. Андрес эта одна из самых ярчайших страниц современной Барселоны, которая останется в сердце клуба на веке. Всегда поражался его технике и как он работает с мячом. Сейчас такого как Иньеста в мировом футболе нет и навряд ли будет. Я уверен, равнодушных вновь лицезреть Иньесту в Барсе не будет. Андерс Иньеста это икона не только Барселоны но и всего испанского футбола.
Cat01
Cat01
сегодня в 16:33
А зачем... Всё уже прошло
berda2003
berda2003
сегодня в 16:33
поздно пить боржоми - время утекло...
allemz
allemz
сегодня в 16:28, ред.
Бедствующей Барселоне только и остается возвращать своих пожилых мастеров для обучения свежих талантливых новобранцев, что тоже есть плюс.
Возможность? Возможность!
4RT
4RT
сегодня в 16:26
Пока Хосеп не вернётся толку не будет
kasyak7
kasyak7
сегодня в 16:24
Правильное решение
протон
протон
сегодня в 16:21
Рано ушёл в Японию, мог бы в Барсе года 2 на хорошем уровне ещё поиграть
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 16:20
Красивая была бы история, если Иньеста вернется на сезон в качества старшего товарища. Его бы опыт пригодился молодым игрокам.
протон
протон
сегодня в 16:20
Он и сейчас на поле получше многих в Барселоне будет
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:09
И это будет правильное решение...играющим тренером
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