Эллиотт – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля» в старте на матч ЛЧ

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16 февраля 2022, 23:09

Полузащитник вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Эллиотт в возрасте 18 лет и 318 дней стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим в старте в матче Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.

Ранее рекорд в «Ливерпуле» принадлежал защитнику , который в возрасте 18 лет 354 дней сыграл с первых минут в матче со «Спартаком» в 2017-м (1:1).

Недавно Эллиотт забил в первом матче за «Ливерпуль» после травмы.