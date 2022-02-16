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Эллиотт – самый молодой игрок в истории «Ливерпуля» в старте на матч ЛЧ

16 февраля 2022, 23:09
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник Харви Эллиотт вышел в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером».

Эллиотт в возрасте 18 лет и 318 дней стал самым молодым игроком в истории клуба, вышедшим в старте в матче Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов.

Ранее рекорд в «Ливерпуле» принадлежал защитнику Тренту Александеру-Арнольду, который в возрасте 18 лет 354 дней сыграл с первых минут в матче со «Спартаком» в 2017-м (1:1).

Недавно Эллиотт забил в первом матче за «Ливерпуль» после травмы.

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Все комментарии
DaslerU
DaslerU
вчера в 03:38
Я подумал на фото Моргенштерн, на заре своего творчества, с "пальмой" на башке.
kasyak7
kasyak7
вчера в 01:13
Вот это я понимаю молодой игрок, а у нас в России и в 25 лет это ещё молодые и перспективные игроки подающие надежды.
Пора бы руководителям клубов менять свои взгляды
протон
протон
16 февраля в 23:25
мог еще на несколько месяцев рекорд улучшить... главное, удачного дебюта)
DEADPOОL
DEADPOОL
16 февраля в 23:21
С дебютом.
STVA 1
STVA 1
16 февраля в 23:16
Удачи парнишке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 февраля в 23:10
Молодым надо давать дорогу...
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