Де Хеа повторил рекорд МЮ по числу сухих матчей в АПЛ

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16 февраля 2022, 10:25

МЮ обыграл «Брайтон» в перенесенном поединке 18-го тура АПЛ (2:0).

Любопытно, что голкипер «красных дьяволов» провел 128-й сухой матч в данном турнире и повторил клубный рекорд.

Теперь испанец делит это достижение с , который выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.