Де Хеа повторил рекорд МЮ по числу сухих матчей в АПЛ

МЮ обыграл «Брайтон» в перенесенном поединке 18-го тура АПЛ (2:0).
Любопытно, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа провел 128-й сухой матч в данном турнире и повторил клубный рекорд.
Теперь испанец делит это достижение с Петером Шмейхелем, который выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.
Учитывая, какая защита у МЮ в последние лет 10, да и составы в целом, достижение ещё более внушительное. Плюс и сам Давид какое-то время играл сильно ниже своего уровня.
Учитывая, какая защита у МЮ в последние лет 10, да и составы в целом, достижение ещё более внушительное. Плюс и сам Давид какое-то время играл сильно ниже своего уровня.