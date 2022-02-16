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Де Хеа повторил рекорд МЮ по числу сухих матчей в АПЛ

16 февраля 2022, 10:25
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

МЮ обыграл «Брайтон» в перенесенном поединке 18-го тура АПЛ (2:0).

Любопытно, что голкипер «красных дьяволов» Давид Де Хеа провел 128-й сухой матч в данном турнире и повторил клубный рекорд.

Теперь испанец делит это достижение с Петером Шмейхелем, который выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год.

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Все комментарии
Evilhuman
Evilhuman
16 февраля в 19:04
Наш человек-паук, с такой защитой и полным отсутствием командной игры, почти все последние годы, это чудо статистика
протон
протон
16 февраля в 16:42
Настоящая легенда МЮ
Учитывая, какая защита у МЮ в последние лет 10, да и составы в целом, достижение ещё более внушительное. Плюс и сам Давид какое-то время играл сильно ниже своего уровня.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
16 февраля в 12:30
тот случай,когда один в поле воин.Настоящий Паук.
VeniaminS
VeniaminS
16 февраля в 12:23
И наконец то Роналду забил.
ОПС
ОПС
16 февраля в 11:55
Может принимать поздравления.
beefs
beefs
16 февраля в 10:40
с чем его и поздравляем...
Elliada
Elliada
16 февраля в 10:33
Де Хеа - лучший игрок МЮ. Без него в зоне вылета уже были бы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 февраля в 10:33
Очень странный рекорд!
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