Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

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вчера, 10:14

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

(«Мидтьюлланд») — гол в ворота ПАОКа.

(«Марсель») — дубль в ворота «Карабаха».

(«Будё-Глимт») — гол и ассист в матче против «Селтика».

(«Лестер») — гол в ворота «Раннерс».

Четыре кандидата! Кому отдашь свой голос? 🗳️



⭐️ Аркадиуш Милик

⭐️ Пэтсон Дака

⭐️ Хуго Ветлесен

⭐️ Юэль Андерссон#Laufenn | #UECLPOTW | #ЛигаКонференций — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 18, 2022

Ранее стали известны имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.