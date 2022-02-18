Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.
Джоэль Андерссон («Мидтьюлланд») — гол в ворота ПАОКа.
Аркадиуш Милик («Марсель») — дубль в ворота «Карабаха».
Хьюго Ветлесен («Будё-Глимт») — гол и ассист в матче против «Селтика».
Патсон Дака («Лестер») — гол в ворота «Раннерс».
Четыре кандидата! Кому отдашь свой голос? 🗳️— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 18, 2022
⭐️ Аркадиуш Милик
⭐️ Пэтсон Дака
⭐️ Хуго Ветлесен
⭐️ Юэль Андерссон#Laufenn | #UECLPOTW | #ЛигаКонференций
Ранее стали известны имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.