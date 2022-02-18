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Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций

вчера, 10:14

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

Джоэль Андерссон («Мидтьюлланд») — гол в ворота ПАОКа.

Аркадиуш Милик («Марсель») — дубль в ворота «Карабаха».

Хьюго Ветлесен («Будё-Глимт») — гол и ассист в матче против «Селтика».

Патсон Дака («Лестер») — гол в ворота «Раннерс».

Ранее стали известны имена претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 12:33
в ЛЕ кто лучший? конечно, ракицкий и кержаков!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:39
Я за Милика!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:05
Наверное всё-таки Дака.
drug01
drug01
вчера в 10:29
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