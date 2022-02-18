Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.
Тони Мартинес («Порту») — 2 гола в ворота «Лацио».
Берат Джимсити («Аталанта») — 2 гола в ворота «Олимпиакоса».
Альфредо Морелос («Рейнджерс») — 1 гол и 1 ассист в матче с «Боруссией» Дортмунд.
Гвидо Родригес («Бетис») — гол в ворота «Зенита».
Кого выбираешь Игроком недели? 👑— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 17, 2022
⭐️ Альфредо Морелос
⭐️ Тони Мартинес
⭐️ Берат Джимшити
⭐️ Гидо Родригес@hankookreifen | #UELPOTW | #ЛигаЕвропы