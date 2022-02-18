Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

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вчера, 08:25

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.

(«Порту») — 2 гола в ворота «Лацио».

(«Аталанта») — 2 гола в ворота «Олимпиакоса».

(«Рейнджерс») — 1 гол и 1 ассист в матче с «Боруссией» Дортмунд.

(«Бетис») — гол в ворота «Зенита».