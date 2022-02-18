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Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы

вчера, 08:25

Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы.

Тони Мартинес («Порту») — 2 гола в ворота «Лацио».

Берат Джимсити («Аталанта») — 2 гола в ворота «Олимпиакоса».

Альфредо Морелос («Рейнджерс») — 1 гол и 1 ассист в матче с «Боруссией» Дортмунд.

Гвидо Родригес («Бетис») — гол в ворота «Зенита».

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Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 10:42
Все достойно выступили
shlomo
shlomo
вчера в 10:36
Я бы выбрал Альфредо Морелос...отлично сыграли командой, а он был лучшим
Gahi
Gahi
вчера в 09:34
Все футболисты которых включили в список на звания игрока недели в Лиге Европы достойны внимания и уважения, за ту игру что они показали в своих матчах. Но я хотел бы обратить внимания на футболиста команды "Рейнджерс" Альфредо Морелоса который со своей командой установил своеобразное достижение. "Рейнджерс" — первая шотландская команда, забившая четыре гола на выезде в ворота немецкой команды (4:2 против "Боруссии" Дортмунд) в еврокубках после того, как "Хиберниан" выиграл у "Рот-Вайс Эссен" со счетом 4:0 в матче Кубка европейских чемпионов, который состоялся ещё в сентябре 1955 года. Форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос забил один из голов в ворота "Боруссии". Благодаря этому он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Кубка УЕФА/Лиги Европы за всю историю турнира. Лидирует по этому показателю Хенрик Ларсон (40 голов), на втором месте Клаас-Ян Хунтелаар (34 гола), а третье место делят Альфредо Морелос, Радамель Фалькао и Аритц Адурис (у всех по 31 голу). "Рейнджерс" - всего лишь вторая команда в истории еврокубков, которая смогла забить "Боруссии" 4 гола на её поле. Интересно, что первой такой командой была польская "Легия". Разница в том, что поляки в матче с "Боруссией" проиграли 4:8. Вот такое событие в новой истории команды "Рейнджерса", заслуживает особого внимания поклонников футбола. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:09
Достижение Рейнджерс более значимое.
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:43
По значимости, голы Тони Мартинеса были важнее
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:39
Мартинес конечно красава
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