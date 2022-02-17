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Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

вчера, 20:35

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Французский форвард забил победный гол на 94-й минуте матча 1/8 финала против «Реала» (1:0).

Также на награду претендовали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва и полузащитник «РБ Зальцбург» Мохамед Камара.

Также Мбаппе был включен в команду недели Лиги чемпионов.

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Вчера, 08:09 Фото
ОфициальноБернарду Силва — лучший игрок матча «Спортинг» — «Манчестер Сити»
16 февраля Фото
ОфициальноМбаппе — лучший игрок матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал»
16 февраля Фото
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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 04:32
Мои поздравления.
амурец
амурец
сегодня в 02:17
заслужил
bruno_07
bruno_07
вчера в 23:54
Забыли за Куртуа, если бы не он, там счёт 5:0 бы был, семь сейфов сделал, пенальти потянул, вообще красавчик… ну и Мбапе тоже)
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:16
Есть не хуже
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:10
...и как ему с этим признанием, да с будущем переходом живётся...?! Наверное
по фигу, молодые безбашенные!!!
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 22:52
Что мешало ему так играть на ЧЕ. Так бы и ЗМ был. А пока что это калиф на час...
particular
particular
вчера в 22:45
Возня вокруг Мбаппе, не мешает ему творить на поле...
Заслуженное признание...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:33
Мбаппе заслужил.
протон
протон
вчера в 21:54
Бернарду бы мог поспорить, но там соперник был не такой сильный.
А так все по делу! Мбаппе выставил товар лицом. Голос показал - «Перес расчехляй кошелёк»
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:44
Килюха был на высоте,впрочем как обычно!
DEADPOОL
DEADPOОL
вчера в 21:21
Молодец.Липовые мячи дают одному,а тащит клуб другой.Поздравляю Килиан.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:51
Заслужил. Своим голом он принес команде очень важную победу над сильным соперником.
Cat01
Cat01
вчера в 20:48
Достойный игрок
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 20:35
Согласен более чем на 100%
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