Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

1645119308

вчера, 20:35

Нападающий ПСЖ признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Французский форвард забил победный гол на 94-й минуте матча 1/8 финала против «Реала» (1:0).

Также на награду претендовали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва и полузащитник «РБ Зальцбург» Мохамед Камара.

Также Мбаппе был включен в команду недели Лиги чемпионов.