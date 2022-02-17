Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Французский форвард забил победный гол на 94-й минуте матча 1/8 финала против «Реала» (1:0).
Также на награду претендовали защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва и полузащитник «РБ Зальцбург» Мохамед Камара.
Также Мбаппе был включен в команду недели Лиги чемпионов.
по фигу, молодые безбашенные!!!
по фигу, молодые безбашенные!!!
Заслуженное признание...
Заслуженное признание...
А так все по делу! Мбаппе выставил товар лицом. Голос показал - «Перес расчехляй кошелёк»
А так все по делу! Мбаппе выставил товар лицом. Голос показал - «Перес расчехляй кошелёк»