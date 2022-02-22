Моуриньо дисквалифицировали на 2 матча Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил дисквалификацию на 2 матча Серии А.
Во время матча против «Вероны» главный арбитр встречи Лука Пайретто показал португальскому тренеру красную карточку после того, как тот изобразил жестом телефонный звонок, намекая на связь отца арбитра с Кальчополи. Также Моуриньо был оштрафован на 20 000 евро.
Помощника Моуриньо Луиса Да Кошту Нуну Сантуша также отстранили на две игры. Директор «Ромы» Тиагу Пинту дисквалифицировали до 8 марта.
Тренера римской команды по физподготовке Стефано Рапетти дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 5000 евро за оскорбления в адрес тренерского штаба «Вероны».
В своё время ему повезло с Порто и с голодным составом, которые завоевали Кубок УЕФА и ЛЧ. Потом ему доставались команды напичканными звёздами. И тут Жозе понесло, он сам себя назвал "особенным" и стал вести себя как будто есть он и все остальные. И если раньше как то это смотрелось трендово, то в последнее больше вызывает жалость. Да и в последние годы показало, что ничего в нём особого нету, причём совсем!
В своё время ему повезло с Порто и с голодным составом, которые завоевали Кубок УЕФА и ЛЧ. Потом ему доставались команды напичканными звёздами. И тут Жозе понесло, он сам себя назвал "особенным" и стал вести себя как будто есть он и все остальные. И если раньше как то это смотрелось трендово, то в последнее больше вызывает жалость. Да и в последние годы показало, что ничего в нём особого нету, причём совсем!