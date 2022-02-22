Моуриньо дисквалифицировали на 2 матча Серии А

1645549888

22 февраля 2022, 20:11

Главный тренер «Ромы» получил дисквалификацию на 2 матча Серии А.

Во время матча против «Вероны» главный арбитр встречи Лука Пайретто показал португальскому тренеру красную карточку после того, как тот изобразил жестом телефонный звонок, намекая на связь отца арбитра с Кальчополи. Также Моуриньо был оштрафован на 20 000 евро.

Помощника Моуриньо Луиса Да Кошту Нуну Сантуша также отстранили на две игры. Директор «Ромы» Тиагу Пинту дисквалифицировали до 8 марта.

Тренера римской команды по физподготовке Стефано Рапетти дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 5000 евро за оскорбления в адрес тренерского штаба «Вероны».