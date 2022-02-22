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Моуриньо дисквалифицировали на 2 матча Серии А

22 февраля 2022, 20:11

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо получил дисквалификацию на 2 матча Серии А.

Во время матча против «Вероны» главный арбитр встречи Лука Пайретто показал португальскому тренеру красную карточку после того, как тот изобразил жестом телефонный звонок, намекая на связь отца арбитра с Кальчополи. Также Моуриньо был оштрафован на 20 000 евро.

Помощника Моуриньо Луиса Да Кошту Нуну Сантуша также отстранили на две игры. Директор «Ромы» Тиагу Пинту дисквалифицировали до 8 марта.

Тренера римской команды по физподготовке Стефано Рапетти дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 5000 евро за оскорбления в адрес тренерского штаба «Вероны».

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Все комментарии
evge78
evge78 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 11:27, ред.
Почему же тогда Моуриньо после ухода сэра Алекса является статистически самым успешным тренером МЮ? Ведь немало лет уже прошло, составы были разные, звёзд хватает, нынешний состав уж посильнее будет, чем был у Моуриньо. Почему никто не может превзойти его достижения?
galem72
galem72
вчера в 10:35
Это только плюс для Ромы.
протон
протон
22 февраля в 23:42
Что значит намекал? Он прямо на это указывал
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 февраля в 21:27
Как говорится - довы****лся.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
22 февраля в 20:49
Как говорят: сначала ты работаешь на имя а потом имя работает на тебя!
Carl Lewis
Carl Lewis ответ David Young (раскрыть)
22 февраля в 20:42
Согласен с Вами.
Байкал-38.
Байкал-38.
22 февраля в 20:28
Моуриньо уже давно сбитый лётчик!
В своё время ему повезло с Порто и с голодным составом, которые завоевали Кубок УЕФА и ЛЧ. Потом ему доставались команды напичканными звёздами. И тут Жозе понесло, он сам себя назвал "особенным" и стал вести себя как будто есть он и все остальные. И если раньше как то это смотрелось трендово, то в последнее больше вызывает жалость. Да и в последние годы показало, что ничего в нём особого нету, причём совсем!
Мaлик
Мaлик
22 февраля в 20:15
Ну наверное Мауру надо быть "поумнее"...
David Young
David Young
22 февраля в 20:13
Справедливые решения.
Futurista
Futurista
22 февраля в 20:13
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