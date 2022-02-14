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ФИФА дисквалифицировала четырёх футболистов сборной Аргентины

сегодня, 18:38

ФИФА вынесла решение по матчу отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.

Встреча, которая проходила в сентябре прошлого года, была прервана. В начале игры на поле вышли сотрудники здравоохранения и полиции. Власти Бразилии посчитали, что футболисты сборной Аргентины Кристиан Ромеро, Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес и Джованни Ло Чельсо пересекли границу Бразилии с нарушениями, а полиция не успела застать футболистов в отеле. Все эти игроки выступали за английские клубы, поэтому должны были пройти карантин после въезда в страну, однако футболисты утверждали, что давно не были в Великобритании.

ФИФА постановила, что сборные Бразилии и Аргентины будут оштрафованы на 800 000 швейцарских франков, а матч будет переигран (о дате и месте организация сообщит позже). Кроме того, ФИФА дисквалифицировала Ромеро, Буэндию, Мартинеса и Ло Чельсо на две игры за несоблюдение Международного протокола матчей под эгидой ФИФА.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 19:42
Всегда виновата принимающая сторона.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 19:33
Ну приняли, так приняли...
1 984
1 984
сегодня в 19:22
Аргентина уже почти вышла на ЧМ, так что дисквалификация ни о чём.
sash71
sash71
сегодня в 19:07
Ну вот и закончилась песенка про беготню.
протон
протон
сегодня в 18:43
Все винят бразильцев, но мало кто винит аргентинскую сторону, которая зная об ограничениях в Бразилии вызвала 4 игроков из АПЛ, привезла их с подложными документами в Бразилию, увозила их от полиции, выпустила на матч, а после всего этого ещё и возмущалась заговором бразильцев против них.
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