ФИФА дисквалифицировала четырёх футболистов сборной Аргентины

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сегодня, 18:38

ФИФА вынесла решение по матчу отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.

Встреча, которая проходила в сентябре прошлого года, была прервана. В начале игры на поле вышли сотрудники здравоохранения и полиции. Власти Бразилии посчитали, что футболисты сборной Аргентины , , и пересекли границу Бразилии с нарушениями, а полиция не успела застать футболистов в отеле. Все эти игроки выступали за английские клубы, поэтому должны были пройти карантин после въезда в страну, однако футболисты утверждали, что давно не были в Великобритании.