ФИФА дисквалифицировала четырёх футболистов сборной Аргентины

ФИФА вынесла решение по матчу отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.
Встреча, которая проходила в сентябре прошлого года, была прервана. В начале игры на поле вышли сотрудники здравоохранения и полиции. Власти Бразилии посчитали, что футболисты сборной Аргентины Кристиан Ромеро, Эмилиано Буэндия, Эмилиано Мартинес и Джованни Ло Чельсо пересекли границу Бразилии с нарушениями, а полиция не успела застать футболистов в отеле. Все эти игроки выступали за английские клубы, поэтому должны были пройти карантин после въезда в страну, однако футболисты утверждали, что давно не были в Великобритании.
ФИФА постановила, что сборные Бразилии и Аргентины будут оштрафованы на 800 000 швейцарских франков, а матч будет переигран (о дате и месте организация сообщит позже). Кроме того, ФИФА дисквалифицировала Ромеро, Буэндию, Мартинеса и Ло Чельсо на две игры за несоблюдение Международного протокола матчей под эгидой ФИФА.