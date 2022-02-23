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Мешков рассудит дерби между «Спартаком» и ЦСКА

вчера, 15:17

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

26 февраля (суббота)

«Нижний Новгород» – «Урал»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Александр Кудрявцев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артём Любимов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Сочи» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Игорь Панин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Александр Гвардис.

«Спартак» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Николай Иванов.

27 февраля (воскресенье)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Игорь Синер.

«Краснодар» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Николай Левников.

«Ахмат» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Максим Ковалёв; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Чеботарёв.

28 февраля (понедельник)

«Зенит» – «Рубин»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Михаил Иванов; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Александр Колобаев.

Мешков рассудит дерби между «Спартаком» и ЦСКА

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Все комментарии
санек002
санек002
вчера в 23:03
я за Спартак!но чувствую наше поражение!хотя.....всякое бывает
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 22:19
Очень странное назначение
KLINSI
KLINSI
вчера в 21:38
Министр спорта Польши выступил против матча со сборной России в Москве

На кой выкладывать новость без возможности обсуждения???
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:34
С нетерпением ждем возобновление чемпа,будем надеятся, что обойдется без судейских скандалов.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 20:30
Непотопляемый Мешков ... !
Ну, какие судьи, такой и чемпионат.
Скорее всего, гинеровцы вылетят в пердив и сразятся там, за кубок ЛДнр !
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 19:39
Свисток для них как палка для гайца. А правила словно понятия
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 19:17
Мешков-это по -нашему,по-спартаковски!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 19:00
Слышу слово мешков и понимаю-мафия безсмертна
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:45
Какая разница,всё равно у проигравшей стороны будет "злой гений",определивший их плохую игру.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:45
Чуть не в тему.
С Праздником Друзья и Соперники.
В субботу будем болеть за своих. Пусть удача будет с нами судейству вопреки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:33
Будет все, как обычно. В первых турах все глазастые, в конце, вдруг, начнут слепнуть.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:21
Жду не дождусь возобновления чемпионата, чтобы в деле проверить наших новичков.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:01
Главное Мешкову не косячить .. а судить по чесноку ..
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:57
Опять Кони и Мясо ....
andrefino13
andrefino13 ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 16:47
Не должно напрягать, что первый матч типа ЦСКА Спартак, или привыкли соломку стелить, все играют по одним правилам, громко сказано, но мы же хотим, чтобы так было. Верно?
andrefino13
andrefino13
вчера в 16:44
Шоу продолжается, и это хорошо.
lotsman
lotsman
вчера в 16:36
Хорошая охота будет.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:35
Огласили весь список, смотрим его Величество ФУТБОЛ.
" Болеем " - каждый за свой футбольный клуб...
ОПС
ОПС
вчера в 16:25
Будем ждать хорошего судейства.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 16:23
Ну если хотел писать про эмблему Спартака , то зачем столько много....)). Последние две строчки написал бы и все , все поняли ...)
112910415
112910415
вчера в 16:20
ну, в добрый час !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:18
Одно радует, что не кукуян.
4RT
4RT
вчера в 16:17
Да нам без разницы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:15
Скорее бы уже всё началось!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Mekail (раскрыть)
вчера в 16:12
И эмблема новее и состав зеленее и в еврокубках играем!)))
Cat01
Cat01
вчера в 16:08
Судьи все готовы хорошо
makkie
makkie ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:07
И сплошь рецидивисты, через одного :)
drug01
drug01
вчера в 16:07
Меньше ошибок
ДСА
ДСА
вчера в 16:01
Нелёгкая работа у судей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:53
Я просмотрел весь список.... Нормальных не обнаружил.... Где они?
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