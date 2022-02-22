Карасёв рассудит «Наполи» и «Барселону»

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22 февраля 2022, 12:37

УЕФА объявил судейские назначения на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

Поединок «Наполи» — «Барселона» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.