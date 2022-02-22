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Карасёв рассудит «Наполи» и «Барселону»

22 февраля 2022, 12:37
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

УЕФА объявил судейские назначения на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.

Поединок «Наполи» — «Барселона» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Ассистировать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв. Резервный арбитр – Кирилл Левников. За VAR будет отвечать нидерландец Пол ван Букел и его помощник Деннис Хиглер.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 06:26
Норм
112910415
112910415
22 февраля в 20:27
радостно за мужика !
не так часто чему-то радуешься в зоне нашего футбола
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
22 февраля в 18:07
Назначение было до вчерашних событий.уефа любит смешивать политику и футбол
протон
протон
22 февраля в 17:28
Очень ответственная игра
УЕСКА
УЕСКА
22 февраля в 16:00
Получил назначение на большой и сложный матч. Хорошего судейства Карасеву!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 февраля в 15:44
Карась красавчик, одно светлое пятно в нашем футболе будет работать на одном из центральных матчей.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 февраля в 14:16
Приветствую!Думаю сложный матч но надеюсь справится!
1 984
1 984
22 февраля в 14:10
Уверенного судейства.
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 13:37
Ну повезло, так повезло.
Ironigor
Ironigor
22 февраля в 13:28
Доверить такой матч нашему рефери очень почётно !!!
Удачи тебе Сергей и всей твоей бригаде !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 13:15
Очень почетная миссия для Сергея. Довольно таки знаковый матч предстоит обслуживать нашей лучшей бригаде. Будем надеяться , что все пройдет на высоком уровне.
Удачи Сергею в этом и последующих матчах.
kasyak7
kasyak7
22 февраля в 12:58
Вот это матч достался Карасю. Повезло
Cat01
Cat01
22 февраля в 12:53
Вот это игра
VeniaminS
VeniaminS
22 февраля в 12:44
Растут наши судьи,удачи ребятам.
A.S.A
A.S.A
22 февраля в 12:41
Важный матч, пожелаем отработать без косяков. Удачи всей бригаде!
старина
старина
22 февраля в 12:40
Карась растет по служебной лестнице
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