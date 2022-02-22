Карасёв рассудит «Наполи» и «Барселону»

УЕФА объявил судейские назначения на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.
Поединок «Наполи» — «Барселона» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Ассистировать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв. Резервный арбитр – Кирилл Левников. За VAR будет отвечать нидерландец Пол ван Букел и его помощник Деннис Хиглер.
не так часто чему-то радуешься в зоне нашего футбола
не так часто чему-то радуешься в зоне нашего футбола
Удачи тебе Сергей и всей твоей бригаде !!!
Удачи тебе Сергей и всей твоей бригаде !!!
Удачи Сергею в этом и последующих матчах.
Удачи Сергею в этом и последующих матчах.