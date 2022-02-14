ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кукуян не сдал тест по английскому. Он не будет судить международные матчи

сегодня, 20:18

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра рассказал, что российский арбитр Павел Кукуян не был допущен к судейству международных матчей.

Это грустная история для нас. К сожалению, он второй раз подряд не сдал тест [по английскому]. Мы потеряли одну позицию в числе претендентов на международные матчи. При мне такого не повторится, потому что я не буду продвигать на европейские матчи, пока не буду уверен, что они полностью готовы коммуницировать на английском. Это также касается физических показателей и остальных вводных.

Это сложный тест? Нет. В дополнение скажу, что РФС дает возможность судьям учиться английскому бесплатно. Есть все условия для тех, кто хочет сделать международную карьеру. Если это невозможно по личным причинам — окей, но надо тогда предотвращать такие ситуации. Потому что из-за этого мы теряем позицию, а это не очень хорошо для страны и футбола в целом.

Все новости
Матч «Интер» – «Ливерпуль» в Лиге чемпионов обслужит поляк Марчиняк
Сегодня, 14:26
Пустовойтова высказалась о главе судейского департамента РФС Перейре
Сегодня, 11:59
Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» рассудит серб Йованович
Вчера, 15:05
Матч ПСЖ – «Реал» рассудит итальянская бригада арбитров во главе с Орсато
Вчера, 12:53
Ярмоленко заработал странное удаление в молодёжном чемпионате Англии
12 февраля Видео
ОфициальноВиталий Мешков возглавил отдел подготовки судей Академии РФС
08 февраля
Сортировать
Все комментарии
Izmar
Izmar
сегодня в 22:49
В Европе взятки не катят. Там нет места кукуянам.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:05
Во-первых это вина самого комитета, а вернее того кто продвигает арбитра который не в состоянии элементарно объяснить игровую ситуацию на поле на английском языке. Прежде чем отправлять арбитра на такие экзамены и тесты, нужно у себя дома навести в этом вопросе порядок и убедится что рекомендуя того или иного претендента на обслуживание международных матчей, что он достойно справиться с этой задачей. А так что получается, отправив не подготовленого арбитра на тест, недосчитались арбитра, так еще и потеряли место для обслуживания международных матчей. Это прежде всего оценка всему департаменту судейства в работе которого ещё много недостатков в подготовке арбитров как на внутренние так и на международные матчи. Будем надеяться что желание и обещание Главы департамента судей РФС Витор Перейры, что при нём такого не повторится и будет выполнено в соответствии всеми требованиями к арбитрам. Удачи
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 21:00
Блин,даже бесплатно выучиться не может,наверно не сильно и нужно.
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 20:59
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:54
Пусть у Мутко берёт уроки английского
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 20:44
Зачем нам Таити? Нас и здесь неплохо кормят
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:39
На то он и Ку-ку Ян !!!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:38
Зачем кукуяну международные матчи там нет бонусов, другое дело матчи с участием спартака.
ДинAmo
ДинAmo
сегодня в 20:33, ред.
Этого выродка видеть в нашем чемпионате тошно, слава богу, что завалил, а то ещё бы и на всю Европу опозорил Россию
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:24
Таланта не хватило...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 20:24
Плохо учил.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:23
За то Отлично владеет феней, где аглицкий трёп ни к чему...
протон
протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:22
А зачем ему английский, ему и в рпл неплохо.
протон
протон
сегодня в 20:21
Это же какого уровня люди в корпусе работают, если не в состоянии выучить инглиш на среднем уровне для сдачи этого экзамена?
протон
протон
сегодня в 20:20
А он его уже какой раз проваливает) трудно дается англ.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:20
Для внутреннего пользования
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:19
Надо репетитора нанимать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100