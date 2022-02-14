Кукуян не сдал тест по английскому. Он не будет судить международные матчи

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра рассказал, что российский арбитр Павел Кукуян не был допущен к судейству международных матчей.
Это грустная история для нас. К сожалению, он второй раз подряд не сдал тест [по английскому]. Мы потеряли одну позицию в числе претендентов на международные матчи. При мне такого не повторится, потому что я не буду продвигать на европейские матчи, пока не буду уверен, что они полностью готовы коммуницировать на английском. Это также касается физических показателей и остальных вводных.
Это сложный тест? Нет. В дополнение скажу, что РФС дает возможность судьям учиться английскому бесплатно. Есть все условия для тех, кто хочет сделать международную карьеру. Если это невозможно по личным причинам — окей, но надо тогда предотвращать такие ситуации. Потому что из-за этого мы теряем позицию, а это не очень хорошо для страны и футбола в целом.