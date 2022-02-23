В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук восстановится в начале марта

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вчера, 20:21

Полузащитник «Аталанты» может вернуться в состав команды в первой половине марта.

По информации источника, российский хавбек не сыграет против «Олимпиакоса» в Лиге Европы и в матче Серии А 28 февраля против «Сампдории», но может вернуться к игре против «Ромы» 5 марта.

Миранчук не играет из-за травмы бедра с 22 января. Ранее о состоянии Алексея рассказал его агент.