Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2021/2022

В «Аталанте» рассчитывают, что Миранчук восстановится в начале марта

вчера, 20:21

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в состав команды в первой половине марта.

По информации источника, российский хавбек не сыграет против «Олимпиакоса» в Лиге Европы и в матче Серии А 28 февраля против «Сампдории», но может вернуться к игре против «Ромы» 5 марта.

Миранчук не играет из-за травмы бедра с 22 января. Ранее о состоянии Алексея рассказал его агент.

Все новости
МакТоминэй пропустит матч с «Атлетико» из-за болезни
Вчера, 22:50
Холанд не сыграет в матче с «Рейнджерс»
Вчера, 20:37
Депай пропустит матч «Барселоны» против «Наполи»
Вчера, 20:12
Кайо Жорже получил серьезную травму в игре за молодежку «Ювентуса»
Вчера, 19:40
«Ред Булл Зальцбург» объявил о 15 случаях заражения Covid-19
Вчера, 18:21
СлухиСерхио Рамос пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «Реала»
Вчера, 16:29
Все комментарии
q96rxgbg6a4r
q96rxgbg6a4r
вчера в 20:53
На скамейке сидеть видимо некому.
протон
протон
вчера в 20:44
Лёхе надо бежать от туда летом, дед поплыл откровенно. Пока еще может получить годный контракт, уж лучше в другом клубе Италии и в основе, чем быть вечным запасным.
Без Леши эти бездари совсем ничего не могут, вылетели из кубка италии, в чемпионате дела плохи, совсем скоро скатятся вне зоны еврокубков, завтра
Futurista
Futurista
вчера в 20:38
Главное с процессе восстановления с Сашкой не давать Миранчуку общаться)...
Boricku
Boricku
вчера в 20:34, ред.
Смысл восстанавливаться, это Саши Кокорева ученик, деньги идут на карточку в шоколаде
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 