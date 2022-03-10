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Шпилевский: «Рангник своим приходом многое дал российскому футболу»

10 марта 2022, 14:00

Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский, работавший в системе «РБ Лейпциг», поделился мыслями о деятельности Ральфа Рангника, с которым пересекался в Германии.

Проект «Локомотива» с Рангником – это большая афера? Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее. Считаю, что Рангник уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это – будущее, к этому надо стремиться. Главное, быть открытым к этому.

Удивил ли меня уход Рангника в МЮ? Он всегда мечтал снова поработать тренером. Тем более в Англии. Всё-таки речь о таком великом клубе. Но он оставил своих людей в «Локомотиве». Уверен, они на связи. Для него важно довести этот проект до конца.

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Все комментарии
4RT
4RT
10 марта 2022 в 15:55
Столько дал,что на паровозе не вывезешь
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
10 марта 2022 в 15:24
С приходом дал - с уходом забрал
David Young
David Young ответ VeniaminS (раскрыть)
10 марта 2022 в 14:15
Доброго дня. Уточните о чём именно Вы говорите, пожалуйста.
mihaluch
mihaluch
10 марта 2022 в 14:12
Шпилевский ещё тот хмырь.
VeniaminS
VeniaminS
10 марта 2022 в 14:11
так зачем пишет доступно для выполнения,если я выполнил,несколько лет было все нормально,а сейчас не пойму.что за хрень.
Loko57
Loko57
10 марта 2022 в 14:04
Ему самому не смешно...
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