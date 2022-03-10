Шпилевский: «Рангник своим приходом многое дал российскому футболу»

Белорусский тренер кипрского «Ариса» , работавший в системе «РБ Лейпциг», поделился мыслями о деятельности , с которым пересекался в Германии.

Проект «Локомотива» с Рангником – это большая афера? Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее. Считаю, что Рангник уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это – будущее, к этому надо стремиться. Главное, быть открытым к этому.