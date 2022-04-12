Голкипер «Лидса» — лидер по количеству сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ

Голкипер «Лидса» Иллан Мелье является лидером Английской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне по количеству сэйвов.
1. Иллан Мелье («Лидс») — 118 сэйвов
2. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») — 109
3. Жозе Са («Вулверхэмптон») — 106
4. Каспер Шмейхель («Лестер») — 103
5. Джордан Пикфорд («Эвертон») — 94
А так если, допустим, у него было бы условно 250 голевых моментов и 118 сейвов из них, а у Де Хеа 150 голевых моментов и 109 сейвов, то то Де Хеа ловил бы условно 3/4 мячей почти, а он половину)
А так если, допустим, у него было бы условно 250 голевых моментов и 118 сейвов из них, а у Де Хеа 150 голевых моментов и 109 сейвов, то то Де Хеа ловил бы условно 3/4 мячей почти, а он половину)
Молодой, всего двадцать два года парню , классный голкипер.
Думаю что может появиться уже летом в каком нибудь топ клубе . Удачи ему в любом случае !
Молодой, всего двадцать два года парню , классный голкипер.
Думаю что может появиться уже летом в каком нибудь топ клубе . Удачи ему в любом случае !