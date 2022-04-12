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Голкипер «Лидса» — лидер по количеству сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ

12 апреля 2022, 14:34

Голкипер «Лидса» Иллан Мелье является лидером Английской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне по количеству сэйвов.

1. Иллан Мелье («Лидс») — 118 сэйвов

2. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед») — 109

3. Жозе Са («Вулверхэмптон») — 106

4. Каспер Шмейхель («Лестер») — 103

5. Джордан Пикфорд («Эвертон») — 94

Голкипер «Лидса» — лидер по количеству сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ

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Все комментарии
Viduka
Viduka ответ Bensurr (раскрыть)
12 апреля в 19:36
Учитывая, что у команды практически нет оборонительной линии, пропущенных могло бы быть куда больше,кабы не Мелье:)
Bensurr
Bensurr
12 апреля в 16:51
Пропускал он прилично это не показатель
1 984
1 984
12 апреля в 16:16
Он молодец.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
12 апреля в 15:32
Молодец, но количество сейвов - не показатель, тогда уж процент сейвов имеет значение.

А так если, допустим, у него было бы условно 250 голевых моментов и 118 сейвов из них, а у Де Хеа 150 голевых моментов и 109 сейвов, то то Де Хеа ловил бы условно 3/4 мячей почти, а он половину)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 15:21
Значит скоро ктото хорошо на нём наварится
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 апреля в 15:08
Значит защита очень хреновая у Лидса, кстати пропустили больше всего в АПЛ 68 голов.
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 14:42
Думаю парень не надолго в Лидсе!
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 14:38, ред.
Если бы ни его эти сейвы , незнаю где бы сейчас вообще находился Лидс .
Молодой, всего двадцать два года парню , классный голкипер.
Думаю что может появиться уже летом в каком нибудь топ клубе . Удачи ему в любом случае !
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