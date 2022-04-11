Мбаппе и Мюллер — лучшие ассистенты сезона, у Дембеле лучший результат с начала года 

Неустанные созидатели.
Прошедшая футбольная неделя подарила сразу несколько информационных поводов, касающихся футболистов, профессионально создающих голы:
- Винисиус Жуниор отметился ассистами в матчах против «Челси» и «Хетафе», в результате чего довел общее количество результативных передач в этом сезоне до 16, что позволило бразильцу ворваться в пятерку лучших ассистентов среди футболистов из ведущих чемпионатов Старого Света.
- Лионель Месси во второй раз с начала сезона отметился хет-триком из ассистов в матче Лиги 1 за ПСЖ и вошел в историю. Ни один футболист в чемпионате Франции прежде не делал два ассистентских хет-трика в течение одного сезона.
- Усман Дембеле, отметившийся результативной передачей на Пьера-Эмерика Обамеянга в матче против «Леванте», вышел на чистое первое место по количеству ассистов в 2022 году.
Топ-20 лучших ассистентов ведущих чемпионатов Европы
Подходящий момент, чтобы взглянуть на футболистов из ведущих чемпионатов, которые создают голы в промышленных масштабах. Учитывать будем результативные действия не только в национальных чемпионатах, но также в турнирах УЕФА, кубковых соревнованиях и матчах за национальные сборные в рамках сезона 2021/22. Важное уточнение: по распространенной статистической традиции будем считать ассистом также заработанный пенальти, который впоследствии был реализован. При равенстве ассистов главным дополнительным показателем является количество забитых мячей.
20 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; сборная Египта) — 11 ассистов (28 голов)
Салах отметился результативной передачей на Мане в матче с «Манчестер Сити», но это всего лишь второй ассист Мохамеда в 19 последних матчах за «Ливерпуль».
19 место. Ловро Майер («Ренн»; сборная Хорватии) — 12 ассистов (5 голов)
Атакующий полузащитник начал сезон в загребском «Динамо», раздавал результативные передачи в квалификации Лиги чемпионов, не растерялся и в Лиге 1, где с прошлого лета играет за «Ренн». В декабрьском матче против «Сент-Этьена» (5:0) создал три гола.
18 место. Филип Костич («Айнтрахт Франкфурт»; сборная Сербии) — 12 ассистов (5 голов)
За четыре неполных сезона в «Айнтрахте» Костич создал 60 голов.
17 место. Димитри Пайет («Марсель») — 12 ассистов (13 голов)
35-летний Пайет уже не получает вызовы в сборную Франции, зато блистает в составе «Марселя». Во многом благодаря его классу и эффективности «Олимпик» идет вторым в Лиге 1.
16 место. Джуд Беллинхэм («Боруссия Дортмунд»; сборная Англии) — 13 ассистов (6 голов)
Джуду всего лишь 18 лет, а он проводит свой третий полноценный сезон в профессиональном футболе. Не удивительно, что за суперталантливым полузащитником охотятся лучшие клубы Европы.
15 место. Мэйсон Маунт («Челси»; сборная Англии) — 13 ассистов (10 голов)
Маунт отметился ассистами в пяти разных турнирах: помогал партнерам забивать в матчах АПЛ, Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка Английской Лиге и в европейском отборе ЧМ-2022.
14 место. Карим Бензема («Реал»; сборная Франции) — 13 ассистов (37 голов)
Поучаствовал уже в 50 голах со старта сезона. Бензема чаще ставит точку в голевых комбинациях, но и мячом делится охотно. Карим — один из главных претендентов на «Золотой мяч», который будет вручен по итогам сезона.
13 место. Маттео Гендузи («Марсель»; сборная Франции) — 14 ассистов (4 гола)
Каждый представитель чемпионата Франции, попавший в топ-20 лучших ассистентов сезона, имеет за плечами матч-бенефис, в котором был оформлен хет-трик из ассистов. Гендузи выстрелил триплетом в матче Кубка Франции против клуба «Каннет».
12 место. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»; сборная Аргентины) — 14 ассистов (8 голов)
У Месси была серия из пяти матчей с ассистами в Лиге 1, при этом 8 из 14 своих результативных передач Лионель отдал в трех матчах против аутсайдеров: дубль и хет-трик из ассистов в матчах против «Сент-Этьена» (18-е место) и еще один хет-трик с «Клермоном» (17-е место).
11 место. Бенжамен Буриго («Ренн») — 14 ассистов (9 голов)
Буриго за сборную Франции не играет, свою впечатляющую статистику целиком и полностью создал в матчах за «Ренн», а блестящую форму набрал весной: у Бенжамена 5+6 в шести последних матчах Лиги 1. Традиционный для представителей чемпионата Франции хет-трик из созданных голов зафиксирован в мартовском матче против «Меца» (6:1).
10 место. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; сборная Португалии) — 14 ассистов (9 голов)
Фернандеш тоже в «Клубе-14», хотя для португальца это не предел мечтаний, но тут нужно делать скидку на состояние «Ман Юнайтед».
9 место. Флориан Вирц («Байер»; сборная Германии) — 14 ассистов (10 голов)
К сожалению, это финальные цифры для вундеркинда из «Байера». Вирц порвал крестообразные связки и пропустит остаток сезона.
8 место. Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»; сборная Германии) — 14 ассистов (13 голов)
В февральском матче против гладбахской «Боруссии» (6:0) Ройс забил два мяча и сделал три ассиста, но после этого на месяц загремел в лазарет. Травмы сильно повлияли на карьеру Марко.
7 место. Доменико Берарди («Сассуоло»; сборная Италии) — 14 ассистов (14 голов)
Неоспоримое свидетельство того, что Доменико перерос «Сассуоло» и должен попробовать силы в топ-клубе.
6 место. Лерой Сане («Бавария»; сборная Германии) — 15 ассистов (14 голов)
Сане не всегда зажигает в Бундеслиге, зато в Лиге чемпионов у Лероя 6+6, он входит в топ-5 лучших футболистов главного клубного турнира УЕФА по системе «гол+пас».
5 место. Винисиус Жуниор («Реал»; сборная Бразилии) — 16 ассистов (17 голов)
Прорывной сезон для Вини, принял непосредственное участие в 30+ голах «Реала», забил дебютный мяч за сборную Бразилии. У Виниуса ассисты в обоих победных матчах против ПСЖ и «Челси».
4 место. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; сборная Англии) — 18 ассистов (2 гола)
После не самого удачного прошлого сезона вернулся в число лучших ассистентов Европы.
3 место. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»; сборная Франции) — 18 ассистов (28 голов)
Воспитанник ПСЖ проводит блестящий сезон в «Лейпциге», а с приходом на тренерский мостик Доменико Тедеско Нкунку просто неудержим. Один из самых ярких футболистов сезона 2021/22.
2 место. Томас Мюллер («Бавария»; сборная Германии) — 22 ассиста (12 голов)
По итогам первого круга Бундеслиги на счету Томаса было 15 ассистов, в 2022 году притормозил, но все еще может выиграть общий зачет по итогам сезона, если ударно проведет апрель и май.
1 место. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; сборная Франции) — 22 ассиста (31 гол)
Несмотря на слухи о скором отъезде из Парижа, персонально Мбаппе проводит великолепный сезон. У него больше 50 голевых действий, он обязательно забивал или отдавал в каждом из восьми матчей Лиги чемпионов, а в двух последних турах Лиги 1 набрал феноменальные 10 очков в копилку результативности: 2+3 против «Лорьяна» (5:1) и 3+2 против «Клермона» (6:1).
Если к примеру взять Месси, то он всегда начинал атаки из глубины и не был чистым нападающим, но умел и пас отдать и гол забить, по моему мнению он был атакующим полузащитником. Мюллер же был всегда нападающим и только в последние годы стал отходить в откат и то из-за того, что в Баварии появился тот же Левандовский. Ну, а Мбаппе так вообще как казалось должен играть на чистых мячах, но и он стал играть по всему полю.
Если брать манеру игры футболистов в 20 веке и начале 21 века, то в принципе всё было понятно если ты полузащитник, то долен отдавать пас, а если ты нападающий, то должен забивать. Сейчас же всё перемешалось и в традиционном амплуа игрока не встретишь. Я думаю, что всё диктует быстрорастущая динамика в футболе. Футбол становится быстрее и надо успевать везде и грань между амплуа игроков стирается. Посмотрите как сейчас защитники ходят вперёд, порой в ущерб обороне. Так скоро защитники будут забивать больше нападающих.
Если к примеру взять Месси, то он всегда начинал атаки из глубины и не был чистым нападающим, но умел и пас отдать и гол забить, по моему мнению он был атакующим полузащитником. Мюллер же был всегда нападающим и только в последние годы стал отходить в откат и то из-за того, что в Баварии появился тот же Левандовский. Ну, а Мбаппе так вообще как казалось должен играть на чистых мячах, но и он стал играть по всему полю.
Если брать манеру игры футболистов в 20 веке и начале 21 века, то в принципе всё было понятно если ты полузащитник, то долен отдавать пас, а если ты нападающий, то должен забивать. Сейчас же всё перемешалось и в традиционном амплуа игрока не встретишь. Я думаю, что всё диктует быстрорастущая динамика в футболе. Футбол становится быстрее и надо успевать везде и грань между амплуа игроков стирается. Посмотрите как сейчас защитники ходят вперёд, порой в ущерб обороне. Так скоро защитники будут забивать больше нападающих.
Вот только пока этого противостояния не видно даже издалека. Мбаппе подтверждает выданные авансы, а вот Холанд что то тормозит.
А может их тоже взять и определить в Барсу и Реал и они после этого устроят нам шоу на долгие годы, как это было у аргентинца с португальцем?
Ждёмс, но пока противостояние откладывается, надолго ли?
Вот только пока этого противостояния не видно даже издалека. Мбаппе подтверждает выданные авансы, а вот Холанд что то тормозит.
А может их тоже взять и определить в Барсу и Реал и они после этого устроят нам шоу на долгие годы, как это было у аргентинца с португальцем?
Ждёмс, но пока противостояние откладывается, надолго ли?