Мбаппе и Мюллер — лучшие ассистенты сезона, у Дембеле лучший результат с начала года 

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вчера, 16:02

Неустанные созидатели.

Прошедшая футбольная неделя подарила сразу несколько информационных поводов, касающихся футболистов, профессионально создающих голы:

- Винисиус Жуниор отметился ассистами в матчах против «Челси» и «Хетафе», в результате чего довел общее количество результативных передач в этом сезоне до 16, что позволило бразильцу ворваться в пятерку лучших ассистентов среди футболистов из ведущих чемпионатов Старого Света.

- Лионель Месси во второй раз с начала сезона отметился хет-триком из ассистов в матче Лиги 1 за ПСЖ и вошел в историю. Ни один футболист в чемпионате Франции прежде не делал два ассистентских хет-трика в течение одного сезона.

- Усман Дембеле, отметившийся результативной передачей на Пьера-Эмерика Обамеянга в матче против «Леванте», вышел на чистое первое место по количеству ассистов в 2022 году.

Топ-20 лучших ассистентов ведущих чемпионатов Европы

Подходящий момент, чтобы взглянуть на футболистов из ведущих чемпионатов, которые создают голы в промышленных масштабах. Учитывать будем результативные действия не только в национальных чемпионатах, но также в турнирах УЕФА , кубковых соревнованиях и матчах за национальные сборные в рамках сезона 2021/22. Важное уточнение: по распространенной статистической традиции будем считать ассистом также заработанный пенальти, который впоследствии был реализован. При равенстве ассистов главным дополнительным показателем является количество забитых мячей.

20 место. Мохамед Салах («Ливерпуль»; сборная Египта) — 11 ассистов (28 голов)

Салах отметился результативной передачей на Мане в матче с «Манчестер Сити», но это всего лишь второй ассист Мохамеда в 19 последних матчах за «Ливерпуль».

19 место. Ловро Майер («Ренн»; сборная Хорватии) — 12 ассистов (5 голов)

Атакующий полузащитник начал сезон в загребском «Динамо», раздавал результативные передачи в квалификации Лиги чемпионов, не растерялся и в Лиге 1, где с прошлого лета играет за «Ренн». В декабрьском матче против «Сент-Этьена» (5:0) создал три гола.

18 место. Филип Костич («Айнтрахт Франкфурт»; сборная Сербии) — 12 ассистов (5 голов)

За четыре неполных сезона в «Айнтрахте» Костич создал 60 голов.

17 место. Димитри Пайет («Марсель») — 12 ассистов (13 голов)

35-летний Пайет уже не получает вызовы в сборную Франции, зато блистает в составе «Марселя». Во многом благодаря его классу и эффективности «Олимпик» идет вторым в Лиге 1.

16 место. Джуд Беллинхэм («Боруссия Дортмунд»; сборная Англии) — 13 ассистов (6 голов)

Джуду всего лишь 18 лет, а он проводит свой третий полноценный сезон в профессиональном футболе. Не удивительно, что за суперталантливым полузащитником охотятся лучшие клубы Европы.

15 место. Мэйсон Маунт («Челси»; сборная Англии) — 13 ассистов (10 голов)

Маунт отметился ассистами в пяти разных турнирах: помогал партнерам забивать в матчах АПЛ , Лиги чемпионов, Кубка Англии, Кубка Английской Лиге и в европейском отборе ЧМ -2022.

14 место. Карим Бензема («Реал»; сборная Франции) — 13 ассистов (37 голов)

Поучаствовал уже в 50 голах со старта сезона. Бензема чаще ставит точку в голевых комбинациях, но и мячом делится охотно. Карим — один из главных претендентов на «Золотой мяч», который будет вручен по итогам сезона.

13 место. Маттео Гендузи («Марсель»; сборная Франции) — 14 ассистов (4 гола)

Каждый представитель чемпионата Франции, попавший в топ-20 лучших ассистентов сезона, имеет за плечами матч-бенефис, в котором был оформлен хет-трик из ассистов. Гендузи выстрелил триплетом в матче Кубка Франции против клуба «Каннет».

12 место. Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»; сборная Аргентины) — 14 ассистов (8 голов)

У Месси была серия из пяти матчей с ассистами в Лиге 1, при этом 8 из 14 своих результативных передач Лионель отдал в трех матчах против аутсайдеров: дубль и хет-трик из ассистов в матчах против «Сент-Этьена» (18-е место) и еще один хет-трик с «Клермоном» (17-е место).

11 место. Бенжамен Буриго («Ренн») — 14 ассистов (9 голов)

Буриго за сборную Франции не играет, свою впечатляющую статистику целиком и полностью создал в матчах за «Ренн», а блестящую форму набрал весной: у Бенжамена 5+6 в шести последних матчах Лиги 1. Традиционный для представителей чемпионата Франции хет-трик из созданных голов зафиксирован в мартовском матче против «Меца» (6:1).

10 место. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; сборная Португалии) — 14 ассистов (9 голов)

Фернандеш тоже в «Клубе-14», хотя для португальца это не предел мечтаний, но тут нужно делать скидку на состояние «Ман Юнайтед».

9 место. Флориан Вирц («Байер»; сборная Германии) — 14 ассистов (10 голов)

К сожалению, это финальные цифры для вундеркинда из «Байера». Вирц порвал крестообразные связки и пропустит остаток сезона.

8 место. Марко Ройс («Боруссия Дортмунд»; сборная Германии) — 14 ассистов (13 голов)

В февральском матче против гладбахской «Боруссии» (6:0) Ройс забил два мяча и сделал три ассиста, но после этого на месяц загремел в лазарет. Травмы сильно повлияли на карьеру Марко.

7 место. Доменико Берарди («Сассуоло»; сборная Италии) — 14 ассистов (14 голов)

Неоспоримое свидетельство того, что Доменико перерос «Сассуоло» и должен попробовать силы в топ-клубе.

6 место. Лерой Сане («Бавария»; сборная Германии) — 15 ассистов (14 голов)

Сане не всегда зажигает в Бундеслиге, зато в Лиге чемпионов у Лероя 6+6, он входит в топ-5 лучших футболистов главного клубного турнира УЕФА по системе «гол+пас».

5 место. Винисиус Жуниор («Реал»; сборная Бразилии) — 16 ассистов (17 голов)

Прорывной сезон для Вини, принял непосредственное участие в 30+ голах «Реала», забил дебютный мяч за сборную Бразилии. У Виниуса ассисты в обоих победных матчах против ПСЖ и «Челси».

4 место. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; сборная Англии) — 18 ассистов (2 гола)

После не самого удачного прошлого сезона вернулся в число лучших ассистентов Европы.

3 место. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»; сборная Франции) — 18 ассистов (28 голов)

Воспитанник ПСЖ проводит блестящий сезон в «Лейпциге», а с приходом на тренерский мостик Доменико Тедеско Нкунку просто неудержим. Один из самых ярких футболистов сезона 2021/22.

2 место. Томас Мюллер («Бавария»; сборная Германии) — 22 ассиста (12 голов)

По итогам первого круга Бундеслиги на счету Томаса было 15 ассистов, в 2022 году притормозил, но все еще может выиграть общий зачет по итогам сезона, если ударно проведет апрель и май.

1 место. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; сборная Франции) — 22 ассиста (31 гол)

Несмотря на слухи о скором отъезде из Парижа, персонально Мбаппе проводит великолепный сезон. У него больше 50 голевых действий, он обязательно забивал или отдавал в каждом из восьми матчей Лиги чемпионов, а в двух последних турах Лиги 1 набрал феноменальные 10 очков в копилку результативности: 2+3 против «Лорьяна» (5:1) и 3+2 против «Клермона» (6:1).