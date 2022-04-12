Сафонов: «Не думаю, что Хвича ушёл из „Рубина“ просто так»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию, согласно которой бывший хавбек «Рубина» со следующего сезона будет выступать за «Наполи».

Сейчас придумывают различные схемы. «Рубин» не смог провернуть сделку с «Напопи». Нашим клубам в связи с санкциями технически сложно переводить и принимать средства. Грузинский клуб – другое дело. Но я думаю, «Рубин» не просто так отпустил Хвичу в «Динамо», никогда в это не поверю. Руководители клубов много лет друг друга знают. Там мимо рубль не пролетит.

Не удивлюсь, если сейчас будут использовать разные схемы. Наглядный пример – Андрей Канчельскис в начале девяностых приехал в Москву, подписал со «Спартаком» договор, а на следующий день через менеджера Григория Есауленко уехал в «Манчестер Юнайтед». У руководителей «Спартака» были связи с этим клубом. Сейчас через Казахстан можно переправлять легионеров. У них в России возникли проблемы: заграничные карты здесь не действуют, там не действуют наши. Надо искать способы.

«Рубин» и батумское «Динамо» сделали все красиво. Понятно, что итальянцы вели Кварацхелию давно. Не за один же матч в «Динамо» он произвел на них впечатление. Но увести Хвичу из «Рубина» просто так – это все равно, как если бы у «Зенита» средь бела дня бесплатно забрали в свое время Аршавина. За каждым клубом стоят свои покровители, поверьте. Не верю в такой вариант. Интересы всех клубов, включая «Рубин», были соблюдены. «Наполи» дает за Хвичу 8 миллионов евро – значит, он столько стоит.

С «Рубином» давно работают агенты из Грузии. Там играли Салуквадзе, Кверквелия, Давиташвили, другие футболисты. Есть же поговорка: «Без грузина нет „Рубина“». Конечно, сказалось, что на Хвичу на родине могли давить из-за того, что он играет за российскую команду. Но это не значит, что «Рубин» кто-то кинул. Не будет агент обманывать клуб, рвать с ним отношения из-за одного трансфера. Если человек так сделает, с ним перестанут сотрудничать другие клубы. А так иностранцы знают: в «Рубин» можно приезжать. Тут игроков не будут мариновать до старости, как делали с игроками «Ротора» в девяностых. Если появится вариант, продадут за границу. И Хвича уедет в хороший чемпионат – ему надо развиваться.