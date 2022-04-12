Кечинов: «„Спартаку“ никак нельзя расставаться с Бакаевым»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.
Конечно, уход Бакаева будет потерей для «Спартака». Зелимхан уже на подходе к своей оптимальной форме. Это футболист, который может обыграть, создать и забить. Он креативный футболист, а в «Спартаке» таких немного. Разве что Промес и Мозес. Они иностранцы, а Бакаев наш — россиянин. С ним никак нельзя расставаться. Наоборот, нужно с ним продлевать контракт.
Ранее появлялась информация, что на трансфер Бакаева претендуют два клуба РПЛ.
Ментально Бакай слаб, вечно руками машит, показывает недовольство заменами, действиями партнёров - а сам, то в обводке застрянет, то с 5 метров мимо пробьёт, то передачу в защитника запустит - но даже в этих случаях, виноваты партнёры ( и его величество случай). И это в 26 лет.
Игнатов гораздо перспективнее.
Ментально Бакай слаб, вечно руками машит, показывает недовольство заменами, действиями партнёров - а сам, то в обводке застрянет, то с 5 метров мимо пробьёт, то передачу в защитника запустит - но даже в этих случаях, виноваты партнёры ( и его величество случай). И это в 26 лет.
Игнатов гораздо перспективнее.
Похожая история была в 2008 году, когда воспитанник школы Спартака Торбинский попросил при продлении нового контракта повысить зарплату, что в коре не устроило Федуна. Итог Дмитрий ушёл и стал одним из героев Евро 2008. Его гол вывел сборную России в полуфинал Евро в эпическом противостоянии со сборной Голландии.
Сейчас похожая история с Зелимханом Бакаевым. Сделал ли Федун выводи или нет, увидим летом. Но зная Федуна видим, что жизнь его не учит, тем более когда сейчас есть спутница Зарема.
Похожая история была в 2008 году, когда воспитанник школы Спартака Торбинский попросил при продлении нового контракта повысить зарплату, что в коре не устроило Федуна. Итог Дмитрий ушёл и стал одним из героев Евро 2008. Его гол вывел сборную России в полуфинал Евро в эпическом противостоянии со сборной Голландии.
Сейчас похожая история с Зелимханом Бакаевым. Сделал ли Федун выводи или нет, увидим летом. Но зная Федуна видим, что жизнь его не учит, тем более когда сейчас есть спутница Зарема.