Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Кечинов: «„Спартаку“ никак нельзя расставаться с Бакаевым»

12 апреля 2022, 17:15

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о возможном уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московского клуба.

Конечно, уход Бакаева будет потерей для «Спартака». Зелимхан уже на подходе к своей оптимальной форме. Это футболист, который может обыграть, создать и забить. Он креативный футболист, а в «Спартаке» таких немного. Разве что Промес и Мозес. Они иностранцы, а Бакаев наш — россиянин. С ним никак нельзя расставаться. Наоборот, нужно с ним продлевать контракт.

Ранее появлялась информация, что на трансфер Бакаева претендуют два клуба РПЛ.

Все новости
Газизов: «В „Уфу“ не поступали денежные предложения по покупке Агаларова»
Вчера, 11:34
Изидор: «Готов остаться в „Локомотиве“ на все 4 года контракта»
24 апреля
Агент Новосельцева: «Без команды Иван точно не останется»
24 апреля
СлухиАгент: «Глебов в списках всех топ-команд РПЛ»
24 апреля
Слухи«Сочи» назвал стоимость Касьерры
23 апреля
Агент: «Кучаева всё устраивает в „Рубине“»
22 апреля
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
12 апреля в 23:00
А сам-то Бакаев, что об этом думает без агента?
протон
протон
12 апреля в 20:31
За всё время в команде, 0.5 сезона провёл на приличном уровне - отпускать нельзя, дайте контракт, это потеря... Что за бред!
Ментально Бакай слаб, вечно руками машит, показывает недовольство заменами, действиями партнёров - а сам, то в обводке застрянет, то с 5 метров мимо пробьёт, то передачу в защитника запустит - но даже в этих случаях, виноваты партнёры ( и его величество случай). И это в 26 лет.
Игнатов гораздо перспективнее.
lotsman
lotsman
12 апреля в 18:53
Если нельзя расставаться, так заинтересуйте его, чтобы был интерес остаться.
Байкал-38.
Байкал-38.
12 апреля в 17:52
Конечно Кечинову как ветерану Спартака хочется, что бы все лучшие всегда играли в Спартаке, но это только желания.
Похожая история была в 2008 году, когда воспитанник школы Спартака Торбинский попросил при продлении нового контракта повысить зарплату, что в коре не устроило Федуна. Итог Дмитрий ушёл и стал одним из героев Евро 2008. Его гол вывел сборную России в полуфинал Евро в эпическом противостоянии со сборной Голландии.
Сейчас похожая история с Зелимханом Бакаевым. Сделал ли Федун выводи или нет, увидим летом. Но зная Федуна видим, что жизнь его не учит, тем более когда сейчас есть спутница Зарема.
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 17:26
Бакаев должен решать сам.
beefs
beefs
12 апреля в 17:17
сколько советчиков, сами разберутся...
stanichnik
stanichnik
12 апреля в 17:16
Это решать тренеру и самому игроку
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 