Кечинов: «„Спартаку“ никак нельзя расставаться с Бакаевым»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов порассуждал о возможном уходе полузащитника из московского клуба.

Конечно, уход Бакаева будет потерей для «Спартака». Зелимхан уже на подходе к своей оптимальной форме. Это футболист, который может обыграть, создать и забить. Он креативный футболист, а в «Спартаке» таких немного. Разве что Промес и Мозес. Они иностранцы, а Бакаев наш — россиянин. С ним никак нельзя расставаться. Наоборот, нужно с ним продлевать контракт.