Наумов: «Баринов и Жемалетдинов будут отличными подписаниями для „Зенита“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» двух футболистов «железнодорожников» — и .

Для «Зенита» это будут отличные приобретения, но вот за ребят немного тревожно. Вы знаете, что в «Зените» очень часто бывает так, что они просто перемалывают талантливых игроков, а затем возвращают их обратно. Таких примеров много, Полоз, Набиуллин, Новосельцев и многие другие. Если у них есть уверенность, что они смогут там закрепиться, то, конечно, для них это шаг вперед.

В «Локомотиве» все плохо, поэтому, не исключаю, что многие захотят покинуть клуб уже этим летом. Ребята способные, и все-таки в «Зените» больше стабильности. Уровень команды повыше, чем в «Локомотиве».