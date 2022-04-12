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Наумов: «Баринов и Жемалетдинов будут отличными подписаниями для „Зенита“»

12 апреля 2022, 19:19

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о возможном переходе в «Зенит» двух футболистов «железнодорожников» — Дмитрия Баринова и Рифата Жемалетдинова.

Для «Зенита» это будут отличные приобретения, но вот за ребят немного тревожно. Вы знаете, что в «Зените» очень часто бывает так, что они просто перемалывают талантливых игроков, а затем возвращают их обратно. Таких примеров много, Полоз, Набиуллин, Новосельцев и многие другие. Если у них есть уверенность, что они смогут там закрепиться, то, конечно, для них это шаг вперед.

В «Локомотиве» все плохо, поэтому, не исключаю, что многие захотят покинуть клуб уже этим летом. Ребята способные, и все-таки в «Зените» больше стабильности. Уровень команды повыше, чем в «Локомотиве».

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ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
13 апреля в 00:08, ред.
Если они талантливые чё у себя не оставляете? очевидно, что шлак свой впарить пытаются. Если футболист хороший его удерживают, взять тот же пример с Сафоновым. А Баринов и Жемалетдинов это средние игроки, которые в перспективе могут стать хорошими скамеечниками в Зените.
Локомотиву остаётся лишь пожелать дальше работать с немцами и пожелать терпения вынимать мячи в Ростове, и искать других кому можно это сплавить, далеко ходить не надо можно спартаку или цска.
112910415
112910415
12 апреля в 21:08
всех туда, всех
Cat01
Cat01
12 апреля в 20:26
Это уровень не чемпиона
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
12 апреля в 20:14
Дык берут на лавку
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 19:28
Пусть переходят посмотрим на перемолотых.
shlomo
shlomo
12 апреля в 19:24
Если переход получится, то удачи парням!
beefs
beefs
12 апреля в 19:21
да самое главное чтобы играли, а не полировали скамейку, а в Зените это очень возможно...
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