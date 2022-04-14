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КДК дисквалифицировал защитника «Локомотива» Тикнизяна на 2 матча

14 апреля 2022, 16:43

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о решениях, принятых по итогам матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» (4:1).

Присутствовал юрист «Локомотива», Наир Тикнизян и начальник команды присутствовали по конференц-связи. Разобрали эпизод, Тикнизян рассказал, как произошёл эпизод. Рассмотрев все аспекты, заслушав стороны, приняли решение дисквалифицировать игрока на 2 матча.

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Все комментарии
makkie
makkie
14 апреля в 20:50
Тикнизян коллекционирует красные карточки в Локо.
Отлично усилились, ничего не скажешь )))
ARMENIAN
ARMENIAN
14 апреля в 18:20
я внимательно изучил эпизод с удалением. Вроде всё нормально, но по сути соперник сам подставился под ногу Тикнизяну, который в свою очередь просто выполнял шаг.
David Young
David Young
14 апреля в 17:48
Заслужил такое наказане.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
14 апреля в 17:44
Другого собственно и не стоило ожидать, но Наир сам виноват.
Сейчас не стоит посыпать голову пеплом, а проанализировать случившее и сделать выводы.
stanichnik
stanichnik
14 апреля в 17:37
Главное чтобы игрок извлёк урок из этого наказания потому, как для Глебова могло это закончиться тяжёлой травмой.
Cat01
Cat01
14 апреля в 17:28
Всё заслуженно
sv_1969
sv_1969
14 апреля в 17:16
Думаю это правильно
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 16:56
Два матча отсидит и снова в бой.
ny5fwee92vtq
ny5fwee92vtq
14 апреля в 16:46
Абсолютно правильное решение
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