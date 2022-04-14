КДК дисквалифицировал защитника «Локомотива» Тикнизяна на 2 матча

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) Артур Григорьянц сообщил о решениях, принятых по итогам матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Локомотив» (4:1).

Присутствовал юрист «Локомотива», Наир Тикнизян и начальник команды присутствовали по конференц-связи. Разобрали эпизод, Тикнизян рассказал, как произошёл эпизод. Рассмотрев все аспекты, заслушав стороны, приняли решение дисквалифицировать игрока на 2 матча.