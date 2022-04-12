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Президентов «Ювентуса» и «Наполи» могут отстранить от футбола

12 апреля 2022, 17:29

Президенты «Ювентуса» и «Наполи» могут столкнуться с санкциями из-за дела о завышении доходов клубов.

Прокурор Федерации футбола Италии запросил отстранение некоторых функционеров из-за предоставлений недостоверных сведений о продаже игроков с завышенными суммами.

Обвинение просит отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на 1 год, спортивного директора туринцев Федерико Керубини – на 6 месяцев и 20 дней, вице-президента клуба Павела Недведа и генерального директора Маурицио Арривабене – на 8 месяцев, бывшего директора клуба Фабио Паратичи, в данный момент работающего в «Тоттенхэме» – на 16 месяцев и 10 дней. Также «Ювентус» могут оштрафовать на 800 тысяч евро.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может получить отстранение от футбольной деятельности на 11 месяцев и 5 дней, его жена, сын и дочь – на 6 месяцев и 10 дней, генеральный директор клуба Андреа Киавелли – на 9 месяцев и 15 дней. Также «Наполи» могут обязать выплатить штраф в размере 329 тысяч евро.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
12 апреля в 21:12
Это Италия.
протон
протон
12 апреля в 20:31
    minai
    minai
    12 апреля в 20:17
    Они что, тоже русские что ли ?
    juvenale
    juvenale
    12 апреля в 18:28
    интересно а как они смогли доказать,что сумма завышена)
    FANLIVE
    FANLIVE
    12 апреля в 18:28
    Воры должны сидеть в тюрьме! Я Сказал!
    нечитайло
    нечитайло
    12 апреля в 17:32
    ФИФА очень строгие ребята
    monah-10
    monah-10
    12 апреля в 17:31
    Каждому свое. Не здесь это писать, ни нам судить. В желтую газету блин превращается.
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