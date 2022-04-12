Президентов «Ювентуса» и «Наполи» могут отстранить от футбола

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12 апреля 2022, 17:29

Президенты «Ювентуса» и «Наполи» могут столкнуться с санкциями из-за дела о завышении доходов клубов.

Прокурор Федерации футбола Италии запросил отстранение некоторых функционеров из-за предоставлений недостоверных сведений о продаже игроков с завышенными суммами.

Обвинение просит отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на 1 год, спортивного директора туринцев Федерико Керубини – на 6 месяцев и 20 дней, вице-президента клуба Павела Недведа и генерального директора Маурицио Арривабене – на 8 месяцев, бывшего директора клуба Фабио Паратичи, в данный момент работающего в «Тоттенхэме» – на 16 месяцев и 10 дней. Также «Ювентус» могут оштрафовать на 800 тысяч евро.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис может получить отстранение от футбольной деятельности на 11 месяцев и 5 дней, его жена, сын и дочь – на 6 месяцев и 10 дней, генеральный директор клуба Андреа Киавелли – на 9 месяцев и 15 дней. Также «Наполи» могут обязать выплатить штраф в размере 329 тысяч евро.