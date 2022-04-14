Халилович: «Я бы разрешил российским клубам играть в еврокубках»

Бывший защитник «Сатурна» поделился мыслями об отстранении российских клубов от еврокубков.

Могу высказать только свое личное мнение — мне не нравится, когда смешивают спорт и политику. Если бы все зависело от меня, я бы разрешил российским клубам играть в еврокубках. Речь идет об обычных спортсменах, которые каждый день делают свою работу, выживают, которым нужно оплачивать счета, кормить свои семьи. Им необходимы соревнования такого уровня.

Если УЕФА допустит российские клубы, может возникнуть ситуация, при которой кто-то из соперников откажется с ними играть? Не исключаю, что такое может произойти. Многие сейчас напуганы и поэтому какое-то решение будет принято до того, как что-то подобное случится. Возможно, не допустив российские клубы до еврокубков, УЕФА как раз захочет оградить их от подобных ситуаций.

Как быть с Лигой Наций? Очень сложный момент. Я очень надеюсь, что до того момента ситуация между Россией и Украиной успокоится и все придет в нормальное состояние. И тогда, очень надеюсь, Россия сможет сыграть с албанцами. Мне бы этого очень хотелось.