Халилович: «Я бы разрешил российским клубам играть в еврокубках»

Бывший защитник «Сатурна» Денис Халилович поделился мыслями об отстранении российских клубов от еврокубков.
Могу высказать только свое личное мнение — мне не нравится, когда смешивают спорт и политику. Если бы все зависело от меня, я бы разрешил российским клубам играть в еврокубках. Речь идет об обычных спортсменах, которые каждый день делают свою работу, выживают, которым нужно оплачивать счета, кормить свои семьи. Им необходимы соревнования такого уровня.
Если УЕФА допустит российские клубы, может возникнуть ситуация, при которой кто-то из соперников откажется с ними играть? Не исключаю, что такое может произойти. Многие сейчас напуганы и поэтому какое-то решение будет принято до того, как что-то подобное случится. Возможно, не допустив российские клубы до еврокубков, УЕФА как раз захочет оградить их от подобных ситуаций.
Как быть с Лигой Наций? Очень сложный момент. Я очень надеюсь, что до того момента ситуация между Россией и Украиной успокоится и все придет в нормальное состояние. И тогда, очень надеюсь, Россия сможет сыграть с албанцами. Мне бы этого очень хотелось.
Должна ли ФИФА выплатить российским клубам компенсацию за уход легионеров? Это действительно большая проблема. Им просто разрешили уехать и огромное количество зарубежных футболистов воспользовалось этой опцией. Такая ситуация стала бы проблемой не только для российских, но и для любых клубов в мире. Возможно, ФИФА действительно должна заплатить компенсацию, потому что именно эта организация разрешила им уехать. У клубов начались проблемы и в плане спортивной составляющей, и в плане бизнеса. Тот же «Рубин» потерял столько игроков и теперь недосчитывается очков в каждом поединке. Но этот вопрос лучше адресовать ФИФА.