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Гари Невилл: «Эта команда – просто пустое место»

19 апреля 2022, 23:34

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о текущем состоянии «красных дьяволов».

Плохая игра сегодня и весь остальной сезон беспокоит. Это самые простые встречи в лиге на данный момент. Смотрю матчи «Манчестер Юнайтед» 42 года, хуже некуда. Эта команда – просто пустое место. Футболисты, играющие в одной команде с Давидом Де Хеа безнадежны.

«Манчестер Юнайтед» готов физически, но они просто шагают, в лучшем случае ускоренно прогуливаются. Посмотрите на разрывы между нападением и защитой, это немыслимо.

Ранее по данной теме высказался бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт.

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Все комментарии
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий ответ Elliada (раскрыть)
20 апреля в 08:54
У манчиков проблема не в игроках, это всё что я хочу сказать, а они хейтят единственного кто делает результат, мне от этого смешно, у них проблемы с тренерами и приход португальца тут не причём. Собственно пусть эти проблемы Продолжают существование, мне нравиться
Elliada
Elliada ответ дяденька Онуфрий (раскрыть)
20 апреля в 08:25
С Роналду в составе 5:0 на своем поле проиграли, а сейчас 4:0 на выезде. В лучшем случае он ни на что не влияет - команда что с ним, что без него - один и тот же результат показывает. В худшем он вредит команде

Посмотри на историю встреч МЮ и Ливерпуля. До прихода Роналду не было разгромов, иногда даже удавалось выгрызть ничью
ДСА
ДСА
20 апреля в 07:15
Сезон не очень приятный получается.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 06:48
Тренера надо менять!
swed27
swed27
20 апреля в 06:44
У любой команды бывает спад
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт ответ ЮЗИК (раскрыть)
20 апреля в 06:34
и это пройдёт...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 04:53
Не лучшие времена для фанатов МЮ
112910415
112910415
20 апреля в 04:30
всё в прошлом, всё !
karnager
karnager
20 апреля в 02:01
Верните Сульшера!!!
протон
протон
20 апреля в 00:51
Более близкого МЮ, чем в этом сезоне, никогда не доводилось видеть. Даже времена Мойеса и позднего Моуриньо кажутся светом в конце тоннеля на фоне сегодняшнего.
Я представляю, как фанаты МЮ проклинают 2013-2015 год, когда они упустили сначала Гвардиолу, а потом Клоппа
Давно, конечно, я не видел столь впечатляющей разницы в классе между МЮ и Ливерпулем. Много моментов показательных было, но вот уже матч заканчивается, а тут Салах спокойно один на один выскакивает, потому что холодильник сначала застревает и не делает оффсайд-ловушку, а потом ещё и еле семенит назад. Это я к тому, какое огромное "рвение" в целом у дьяволов и как они относятся к матчу со своим вечным соперником, в котором их просто повозили мордой об газон. Второй раз за сезон.
Я такого МЮ не помню со времен Моуриньо, абсолютно беспомощная команда.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
20 апреля в 00:07
Что там манки ещё болтают на Роналду, когда его нет на поле и игры нет, когда он есть на поле то только и он есть, сочувствую что по такой причине он отсутствует, но это наглядный пример перербутым брлелам которые на него бочку катили
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 апреля в 00:03
На трибунах показывали Фергюсона, взгляд у него отсутствующий, зрелище печальное, здоровья ему
санек002
санек002
19 апреля в 23:41
ЮНАЙТЕД НАПОМИНАЕТ НАШИХ!НАШИ ТОЖЕ КРАСНЫЕ И ПОКА НИКТО!ЗАВТРА С ЦСКА ВЫЯСНИТСЯ!МЫ СПОСОБНЫ НА ЧТО ТО?
Futurista
Futurista
19 апреля в 23:37
На пустом месте проще построить что-то новое...
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