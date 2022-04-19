Гари Невилл: «Эта команда – просто пустое место»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» высказался о текущем состоянии «красных дьяволов».

Плохая игра сегодня и весь остальной сезон беспокоит. Это самые простые встречи в лиге на данный момент. Смотрю матчи «Манчестер Юнайтед» 42 года, хуже некуда. Эта команда – просто пустое место. Футболисты, играющие в одной команде с Давидом Де Хеа безнадежны.

«Манчестер Юнайтед» готов физически, но они просто шагают, в лучшем случае ускоренно прогуливаются. Посмотрите на разрывы между нападением и защитой, это немыслимо.