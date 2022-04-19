Гари Невилл: «Эта команда – просто пустое место»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о текущем состоянии «красных дьяволов».
Плохая игра сегодня и весь остальной сезон беспокоит. Это самые простые встречи в лиге на данный момент. Смотрю матчи «Манчестер Юнайтед» 42 года, хуже некуда. Эта команда – просто пустое место. Футболисты, играющие в одной команде с Давидом Де Хеа безнадежны.
«Манчестер Юнайтед» готов физически, но они просто шагают, в лучшем случае ускоренно прогуливаются. Посмотрите на разрывы между нападением и защитой, это немыслимо.
Ранее по данной теме высказался бывший игрок «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт.
Посмотри на историю встреч МЮ и Ливерпуля. До прихода Роналду не было разгромов, иногда даже удавалось выгрызть ничью
Посмотри на историю встреч МЮ и Ливерпуля. До прихода Роналду не было разгромов, иногда даже удавалось выгрызть ничью
Я представляю, как фанаты МЮ проклинают 2013-2015 год, когда они упустили сначала Гвардиолу, а потом Клоппа
Давно, конечно, я не видел столь впечатляющей разницы в классе между МЮ и Ливерпулем. Много моментов показательных было, но вот уже матч заканчивается, а тут Салах спокойно один на один выскакивает, потому что холодильник сначала застревает и не делает оффсайд-ловушку, а потом ещё и еле семенит назад. Это я к тому, какое огромное "рвение" в целом у дьяволов и как они относятся к матчу со своим вечным соперником, в котором их просто повозили мордой об газон. Второй раз за сезон.
Я такого МЮ не помню со времен Моуриньо, абсолютно беспомощная команда.
Я представляю, как фанаты МЮ проклинают 2013-2015 год, когда они упустили сначала Гвардиолу, а потом Клоппа
Давно, конечно, я не видел столь впечатляющей разницы в классе между МЮ и Ливерпулем. Много моментов показательных было, но вот уже матч заканчивается, а тут Салах спокойно один на один выскакивает, потому что холодильник сначала застревает и не делает оффсайд-ловушку, а потом ещё и еле семенит назад. Это я к тому, какое огромное "рвение" в целом у дьяволов и как они относятся к матчу со своим вечным соперником, в котором их просто повозили мордой об газон. Второй раз за сезон.
Я такого МЮ не помню со времен Моуриньо, абсолютно беспомощная команда.