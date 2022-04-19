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Маттеус: «Я бы не удивился переходу Левандовски в „Барселону“»

19 апреля 2022, 23:05

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

Я бы не удивился переходу Левандовски в «Барселону». Если «Барса» предложит ему соглашение на три года, как он и желает, а клубы договорятся о стоимости, которая удовлетворит «Баварию», тогда я пойму каждую из сторон. «Барселона», наверное, не лучше «Баварии», но выступать перед сотней тысяч зрителей и биться с другими внушительными коллективами — это понятная цель. Однако если стороны не договорятся, я абсолютно уверен, что Роберт забьёт более 30 мячей за «Баварию» в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что «Бавария» позволит Левандовски уйти после завершения сезона.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 02:25
Больше удивляюсь Баварии
протон
протон
20 апреля в 01:02
У Лёвы дилемма. Можно остаться в Баварии, где ты уже выиграл всё. Хотя неприятно вылетать от 7-й команды Примеры в ЛЧ. Можно перейти в Барсу, но не факт, что там ты заиграешь и там нет Мюллера- подносчика снарядов. Плюс в Барсе ты можешь вылететь даже не из ЛЧ, а ЛЕ, и от 10-й команды Бундеслиги )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 00:29
Скорей всего так и будет!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
19 апреля в 23:59
Да пусть с Богом ступает в Барсу, в Бундеслиге уже всем всё доказал, теперь, если в Ла Лиге подтвердит свой класс, вообще молодчиком будет. Но, вот в АПЛ в его возрасте, наверное, уже поздно стучаться
Cat01
Cat01
19 апреля в 23:13
Всё может быть
beefs
beefs
19 апреля в 23:11
да сейчас трудно чем нибудь удивить...
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