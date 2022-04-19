Маттеус: «Я бы не удивился переходу Левандовски в „Барселону“»

Экс-игрок сборной Германии поделился мнением о возможном переходе нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в «Барселону».

Я бы не удивился переходу Левандовски в «Барселону». Если «Барса» предложит ему соглашение на три года, как он и желает, а клубы договорятся о стоимости, которая удовлетворит «Баварию», тогда я пойму каждую из сторон. «Барселона», наверное, не лучше «Баварии», но выступать перед сотней тысяч зрителей и биться с другими внушительными коллективами — это понятная цель. Однако если стороны не договорятся, я абсолютно уверен, что Роберт забьёт более 30 мячей за «Баварию» в следующем сезоне.