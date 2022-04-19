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Ширер: «Дрогба — лучший африканский игрок в истории чемпионатов Англии»

19 апреля 2022, 20:17

Экс-игрок «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением о бывшем нападающем «Челси» Дидье Дрогба.

Для меня Дрогба — лучший африканский игрок в истории чемпионатов Англии. Он четыре раза брал Премьер-лигу, четырежды выигрывал Кубок страны, забил девять мячей в девяти финалах Кубка, выигрывал Лигу чемпионов и забил 177 голов за «Челси». Для меня он лучше Мохамеда Салаха.

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Все комментарии
DEIVID_777
DEIVID_777
20 апреля в 08:11
Да ху... эта альтернативно окрашенная слониха. Египтянин хоть сам гол из ничего может создать.
David Young
David Young
20 апреля в 01:50
Я разделяю это мнение.
протон
протон
20 апреля в 01:45
"Благодаря достижениям по ходу блистательной игровой карьеры Дидье стал героем для миллионов футбольных болельщиков. Он лидер и пионер. Я запомню его технику, силу и футбольный ум. Но в первую очередь - его неутолимую жажду успеха. Она проявляется и сейчас, уже вне футбола, в его стремлении помогать другим".
"Один из немногих игроков, которые и мяч придержать могут, и много забивают. За всю карьеру он в среднем забивал почти в каждом втором матче. Два типа форварда в одном теле".
"Дрогба делал то, что должны делать все нападающие. Он забивал в самых важных матчах. Три победных гола в финалах Кубка Англии, решающие мячи в двух финалах Кубка лиги. И разве можно забыть, что он сделал в мюнхенском финале Лиги чемпионов? В топовой форме его было не остановить".
"Дрогба - один из лучших нападающих, каких я только видел. У него было все. Скорость, огромная сила, хорошая игра головой. Он был бесподобен".
"Игроков с потрясающей техникой много, но они не лидеры. Они не выжали максимум из своей карьеры, потому что не имели сильного характера, индивидуальности или смелости. А все это нужно не меньше, чем техника. У Дрогба все это есть. Когда находишь игрока, который талантлив и при этом не эгоист.
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
20 апреля в 01:09
Дело даже в статистике и десятки трофеев, у Дидье был настолько высокий уровень во всех аспектах, что защи самоуничтожались, когда Дрогба наступал с мячом
ДД просто лучше всех. Салах прекрасный игрок в определённой системе, но Дрогба сила . Гол Дрогбы в ЛЧ с Баварией просто в глазах моих)
minai
minai
19 апреля в 23:23
Согласен, Дрогба лучший.
Romeo 777
Romeo 777
19 апреля в 21:55
Дрогба был лидером по натуре своей. Салах тоже монстр конечно.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 21:43
Согласен с этим мнением, Дрогба лучший
Птица Феникс
Птица Феникс
19 апреля в 20:37
Один из них.
stanichnik
stanichnik
19 апреля в 20:32
Если не лучший, то точно один из лучших
sv_1969
sv_1969
19 апреля в 20:25
Я думаю есть ещё кандидаты
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 20:19, ред.
Пожалуй присоединяюсь на все сто , пока .
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