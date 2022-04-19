Ширер: «Дрогба — лучший африканский игрок в истории чемпионатов Англии»

Экс-игрок «Ньюкасла» Алан Ширер поделился мнением о бывшем нападающем «Челси» Дидье Дрогба.
Для меня Дрогба — лучший африканский игрок в истории чемпионатов Англии. Он четыре раза брал Премьер-лигу, четырежды выигрывал Кубок страны, забил девять мячей в девяти финалах Кубка, выигрывал Лигу чемпионов и забил 177 голов за «Челси». Для меня он лучше Мохамеда Салаха.
"Один из немногих игроков, которые и мяч придержать могут, и много забивают. За всю карьеру он в среднем забивал почти в каждом втором матче. Два типа форварда в одном теле".
"Дрогба делал то, что должны делать все нападающие. Он забивал в самых важных матчах. Три победных гола в финалах Кубка Англии, решающие мячи в двух финалах Кубка лиги. И разве можно забыть, что он сделал в мюнхенском финале Лиги чемпионов? В топовой форме его было не остановить".
"Дрогба - один из лучших нападающих, каких я только видел. У него было все. Скорость, огромная сила, хорошая игра головой. Он был бесподобен".
"Игроков с потрясающей техникой много, но они не лидеры. Они не выжали максимум из своей карьеры, потому что не имели сильного характера, индивидуальности или смелости. А все это нужно не меньше, чем техника. У Дрогба все это есть. Когда находишь игрока, который талантлив и при этом не эгоист.
"Один из немногих игроков, которые и мяч придержать могут, и много забивают. За всю карьеру он в среднем забивал почти в каждом втором матче. Два типа форварда в одном теле".
"Дрогба делал то, что должны делать все нападающие. Он забивал в самых важных матчах. Три победных гола в финалах Кубка Англии, решающие мячи в двух финалах Кубка лиги. И разве можно забыть, что он сделал в мюнхенском финале Лиги чемпионов? В топовой форме его было не остановить".
"Дрогба - один из лучших нападающих, каких я только видел. У него было все. Скорость, огромная сила, хорошая игра головой. Он был бесподобен".
"Игроков с потрясающей техникой много, но они не лидеры. Они не выжали максимум из своей карьеры, потому что не имели сильного характера, индивидуальности или смелости. А все это нужно не меньше, чем техника. У Дрогба все это есть. Когда находишь игрока, который талантлив и при этом не эгоист.
ДД просто лучше всех. Салах прекрасный игрок в определённой системе, но Дрогба сила . Гол Дрогбы в ЛЧ с Баварией просто в глазах моих)
ДД просто лучше всех. Салах прекрасный игрок в определённой системе, но Дрогба сила . Гол Дрогбы в ЛЧ с Баварией просто в глазах моих)