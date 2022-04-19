Ширер: «Дрогба — лучший африканский игрок в истории чемпионатов Англии»

Экс-игрок «Ньюкасла» поделился мнением о бывшем нападающем «Челси» .

Для меня Дрогба — лучший африканский игрок в истории чемпионатов Англии. Он четыре раза брал Премьер-лигу, четырежды выигрывал Кубок страны, забил девять мячей в девяти финалах Кубка, выигрывал Лигу чемпионов и забил 177 голов за «Челси». Для меня он лучше Мохамеда Салаха.