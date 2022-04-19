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Ван Дейк: «Прошлая победа со счётом 5:0 далась нам легко и просто»

19 апреля 2022, 20:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Разумеется, мы усиленно готовимся к играм против сильных оппонентов. У «Манчестер Юнайтед» есть мастера высокого класса, которые могут проявить себя в игре. Нам нужно быть к этому готовыми. Может произойти разное, но надеюсь, что мы возьмём три очка.

Выездные встречи с манкунианцами всегда непросты, однако прошлая победа со счётом 5:0 далась нам легко и просто. Мы не ожидали такого, но это не означает, что мы получили от этого меньше удовольствия. Теперь впереди другой матч.

Ранее по теме высказался защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
19 апреля в 21:23
Забьет только одна. Как и в прошлый раз. Разгрома наверное не будет, но трешку отгрузят. Главное Салаха не выпускать, а то он сейчас пятое колесо.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
19 апреля в 20:38
Обе забьют.
beefs
beefs
19 апреля в 20:36
у Ливерпуля шансов конечно больше, был бы настрой...
Carl Lewis
Carl Lewis
19 апреля в 20:35
Будет по-другому...
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 20:35
Ждём теперь 6-0.
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