Ван Дейк: «Прошлая победа со счётом 5:0 далась нам легко и просто»

Защитник «Ливерпуля» поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ .

Разумеется, мы усиленно готовимся к играм против сильных оппонентов. У «Манчестер Юнайтед» есть мастера высокого класса, которые могут проявить себя в игре. Нам нужно быть к этому готовыми. Может произойти разное, но надеюсь, что мы возьмём три очка.

Выездные встречи с манкунианцами всегда непросты, однако прошлая победа со счётом 5:0 далась нам легко и просто. Мы не ожидали такого, но это не означает, что мы получили от этого меньше удовольствия. Теперь впереди другой матч.