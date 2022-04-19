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Тошич: «Для игрока ЦСКА матч со „Спартаком“ всегда важен»

19 апреля 2022, 19:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о предстоящей кубковой игре «армейцев» со «Спартаком».

Дерби — это всегда особенная игра, Кубок это или чемпионат. Для игрока ЦСКА матч со «Спартаком» всегда важен, и я уверен, что всё это они знают. Дерби всегда вытаскивает из игрока весь позитив, всегда ты хочешь показать лучшую игру, и я надеюсь, что ЦСКА пройдет дальше. Каждый трофей очень важен, и есть шанс пройти «Спартак».

Я видел, что с приходом новых футболистов игра и результаты улучшились, и потихоньку ЦСКА набирает ход. Мне кажется, дерби — это хороший шанс исправить ситуацию после последних неудач. Дерби — такая игра, где неважно, в какой ты форме и на каком месте. Каждая команда хочет добиться победы, и выиграет тот, у кого желания будет больше.

Ранее по теме высказался бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 апреля в 20:43
Зорон, давно покинул клуб, а следит и болеет за ЦСКА, истинный Армеец
УВАЖЕНИЕ ему. здоровья и всех благ.
lotsman
lotsman
19 апреля в 20:22
Если бы ты знал, как важен этот матч для игроков Спартака!!!))
Cat01
Cat01
19 апреля в 19:54
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