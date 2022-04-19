Тошич: «Для игрока ЦСКА матч со „Спартаком“ всегда важен»

Экс-игрок ЦСКА поделился мнением о предстоящей кубковой игре «армейцев» со «Спартаком».

Дерби — это всегда особенная игра, Кубок это или чемпионат. Для игрока ЦСКА матч со «Спартаком» всегда важен, и я уверен, что всё это они знают. Дерби всегда вытаскивает из игрока весь позитив, всегда ты хочешь показать лучшую игру, и я надеюсь, что ЦСКА пройдет дальше. Каждый трофей очень важен, и есть шанс пройти «Спартак».