Гари Невилл: «Игроки МЮ потеряли веру в себя»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ситуацию в клубе.

Футболисты МЮ полностью потеряли веру в себя. Сейчас они не стремятся играть за «Манчестер Юнайтед». Это не говорит о том, что они не хотят играть здесь. Они просто не хотят играть в футбол. Они лишь ждут окончания сезона.

Это читается в их взгляде, когда они разминаются, выходят на поле и играют. Они просто хотят, чтобы матч закончился. Однако сложность в том, что в МЮ нет возможности расслабиться. В субботу у них матч с «Арсеналом», в следующий четверг – с «Челси». Игрокам будет необходимо включиться, на них все будут смотреть.

Впереди огромная работа в самых разных областях. Сперва будет необходимо решить, кого оставить в команде, кого подписать. После этого нужно будет решить вопрос с уверенностью в команде.