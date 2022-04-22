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Гари Невилл: «Игроки МЮ потеряли веру в себя»

22 апреля 2022, 08:31

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал ситуацию в клубе.

Футболисты МЮ полностью потеряли веру в себя. Сейчас они не стремятся играть за «Манчестер Юнайтед». Это не говорит о том, что они не хотят играть здесь. Они просто не хотят играть в футбол. Они лишь ждут окончания сезона.

Это читается в их взгляде, когда они разминаются, выходят на поле и играют. Они просто хотят, чтобы матч закончился. Однако сложность в том, что в МЮ нет возможности расслабиться. В субботу у них матч с «Арсеналом», в следующий четверг – с «Челси». Игрокам будет необходимо включиться, на них все будут смотреть.

Впереди огромная работа в самых разных областях. Сперва будет необходимо решить, кого оставить в команде, кого подписать. После этого нужно будет решить вопрос с уверенностью в команде.

Ранее стало известно, что МЮ назвал имя нового главного тренера со следующего сезона.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
22 апреля в 16:32
Им главное, чтобы зарплату не задерживали
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 08:38
Да им похрен до веры, у них она другая.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 08:34
Они потеряли веру не только в себя, но и в Роналду.
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