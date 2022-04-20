Роналдиньо: «Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в ПСЖ»

Экс-игрок сборной Бразилии поделился видением лучшего варианта развития карьеры нападающего ПСЖ .

Раньше всё было по-другому. Сейчас ПСЖ — один из лучших клубов Европы. Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и взять Лигу чемпионов с ПСЖ . Это было бы замечательно. Мы бы смогли увидеть, как лучшие футболисты вместе играют за ПСЖ , и увидели бы их победу в Лиге чемпионов. Было бы восхитительно.