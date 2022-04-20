Роналдиньо: «Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в ПСЖ»

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо поделился видением лучшего варианта развития карьеры нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Раньше всё было по-другому. Сейчас ПСЖ — один из лучших клубов Европы. Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и взять Лигу чемпионов с ПСЖ. Это было бы замечательно. Мы бы смогли увидеть, как лучшие футболисты вместе играют за ПСЖ, и увидели бы их победу в Лиге чемпионов. Было бы восхитительно.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон также заинтересован в том, чтобы Мбаппе остался в Париже.
И это я без всякого хейта..
Даже в условном Дортмунде у Киллиана был бы шанс выиграть ЛЧ..
А в ПСЖ потолок - это финал ЛЧ в ковидный год при одноматчевом формате с отскоками от Аталанты..
И это я без всякого хейта..
Даже в условном Дортмунде у Киллиана был бы шанс выиграть ЛЧ..
А в ПСЖ потолок - это финал ЛЧ в ковидный год при одноматчевом формате с отскоками от Аталанты..