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Роналдиньо: «Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в ПСЖ»

20 апреля 2022, 20:51

Экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо поделился видением лучшего варианта развития карьеры нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Раньше всё было по-другому. Сейчас ПСЖ — один из лучших клубов Европы. Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и взять Лигу чемпионов с ПСЖ. Это было бы замечательно. Мы бы смогли увидеть, как лучшие футболисты вместе играют за ПСЖ, и увидели бы их победу в Лиге чемпионов. Было бы восхитительно.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон также заинтересован в том, чтобы Мбаппе остался в Париже.

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Все комментарии
Maximus_01
Maximus_01
21 апреля в 07:15
А ну как признавайтесь сколько Ранальдиньо заплатили катарские шейхи
1 984
1 984
21 апреля в 04:50
Нельзя стать лучшим в мире играя за сборище звёзд для внутреннего пользования.
протон
протон
21 апреля в 00:29
Лучшие игроки мира будут выигрывать ЛЧ, а Мбаппе - нет.. Так как он будет прозябать в арабском недоразумении..

И это я без всякого хейта..
Даже в условном Дортмунде у Киллиана был бы шанс выиграть ЛЧ..
А в ПСЖ потолок - это финал ЛЧ в ковидный год при одноматчевом формате с отскоками от Аталанты..
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
20 апреля в 21:34
Ну нет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
20 апреля в 21:24
Но этого не будет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 апреля в 21:07
Закинули бабла суслику, сам бы он такое не сморозил
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 20:53
В Реале это будет !!!)
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