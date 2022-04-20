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Головин: «На победу работала вся команда»

20 апреля 2022, 23:40
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб НиццаНиццаМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин, признанный лучшим игроком матча против «Ниццы» (1:0), поделился впечатлениями от игры.

Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж перед играми. Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс, в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения.

Была игра за 6 очков? Конечно, нам нужно было победить, и здорово, что получилось это сделать. Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все, что от нас зависит. Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
21 апреля в 07:51
Сашка просто красаавчик! Не сбавляет оборотов.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 апреля в 07:19
С победой.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 07:11
Ну что ж хоть у кого то получается.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 06:58
Не завидую Саше.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 06:46
По чаще надо так играть
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 06:00
Только осталось что болеть за Головина.
Gahi
Gahi
21 апреля в 04:50
Молодец Саша, продолжай работать над собой, а результат всегда придёт. Удачи
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
21 апреля в 04:50
Поздравления Головину.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 02:48
Красавчик Санёк !
протон
протон
21 апреля в 00:35
После подобного ренессанса со стабильными результатами Головин имеет право говорить про Монако что пожелает, и уж тем более вселять надежду в болельщиков, что Монако сможет зацепиться за ЛЧ в итоге.

P.S

Саня настоящий топ, если бы не травмы, конечно, - давно бы перебрался в чемпионат повыше. Но даже с травмами Головин едва ли не ключевая фигура на поле у монегасков, а это дорогого стоит
VeniaminS
VeniaminS
20 апреля в 23:47
Монако с победой!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 апреля в 23:42
Наконецто и Санёк забил!
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