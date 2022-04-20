Головин: «На победу работала вся команда»

Полузащитник «Монако» , признанный лучшим игроком матча против «Ниццы» (1:0), поделился впечатлениями от игры.

Рад и победе, и своему голу, выиграли очень важный матч. К встречам «Монако» и «Ниццы» здесь всегда повышенный интерес, это дерби, поэтому есть определенный ажиотаж перед играми. Обе команды стараются выиграть, чтобы порадовать болельщиков. Плюс, в этот раз многое решалось и с турнирной точки зрения.

Была игра за 6 очков? Конечно, нам нужно было победить, и здорово, что получилось это сделать. Борьба за место в Лиге чемпионов? Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать и делать все, что от нас зависит. Меня признали лучшим игроком матча? Спокойно к этому отношусь. На победу работала вся команда. Приятно, конечно, но не совсем правильно выделять кого-то одного.