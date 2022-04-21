«Иногда футбол пробуждает в людях худшее». Озил — о ситуации с Магуайром

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил высказался о ситуации с капитаном «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайром, которому болельщики угрожают взорвать дом.
Просто почитайте новости о Харри Магуайре... Это просто безумие. Футбол никогда не может быть настолько серьезным, чтобы угрожать игроку и его семье. Я в шоке. Иногда футбол пробуждает в людях худшее. Надеюсь, все причастные будут наказаны.
Но угрожать жизни, это уже перебор и должно быть наказание.
Но угрожать жизни, это уже перебор и должно быть наказание.