«Иногда футбол пробуждает в людях худшее». Озил — о ситуации с Магуайром

Полузащитник «Фенербахче» высказался о ситуации с капитаном «Манчестер Юнайтед» , которому болельщики угрожают взорвать дом.

Просто почитайте новости о Харри Магуайре... Это просто безумие. Футбол никогда не может быть настолько серьезным, чтобы угрожать игроку и его семье. Я в шоке. Иногда футбол пробуждает в людях худшее. Надеюсь, все причастные будут наказаны.