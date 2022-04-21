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«Иногда футбол пробуждает в людях худшее». Озил — о ситуации с Магуайром

21 апреля 2022, 22:57

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил высказался о ситуации с капитаном «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайром, которому болельщики угрожают взорвать дом.

Просто почитайте новости о Харри Магуайре... Это просто безумие. Футбол никогда не может быть настолько серьезным, чтобы угрожать игроку и его семье. Я в шоке. Иногда футбол пробуждает в людях худшее. Надеюсь, все причастные будут наказаны.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 06:06
Когда мозгов нету, то беда полнейшая.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 05:40
56ов везде хватает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 00:16
Все люди разные!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 апреля в 00:04
Бывают и такие.
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 23:07
Это сущность человеческая! Причем тут футбол?
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 22:58, ред.
Это не новость. Всегда было и будет.
Но угрожать жизни, это уже перебор и должно быть наказание.
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