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Фердинанд: «Около 15 футболистов готовятся покинуть МЮ»

20 апреля 2022, 23:24

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил, что ряд игроков намерен покинуть команду.

Похоже, что никто особо не хочет оставаться в этой команде. Кажется, около 15 футболистов готовятся собрать чемоданы и покинуть МЮ. Когда вообще такое случалось? В команду придет новый тренер, и он должен быть Эйнштейном, чтобы поменять ситуацию.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 апреля в 09:09
Пусть берут пример с Ростова...
Ушли 5 легионеров....
Пригласили старого нового тренера....
И команда играет и куражит....

А потратить 400 млн евро непонятно куда...позвать Рангника...и прозябать на 6-м месте выигрывая лишь раз в месяц - аттракцион невиданной глупости....
Maximus_01
Maximus_01
21 апреля в 07:14
полный крах мю на горизонте, зуб даю лет 5-6 им ничего не светит
КЭТиК
КЭТиК
21 апреля в 07:07
Похоже есть конкретная причина.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 апреля в 05:57
Команда поменяется полностью.
mihaluch
mihaluch
21 апреля в 03:56
15 футболистов это уж слишком.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 03:14
Чистка будет не шуточная
beefs
beefs
21 апреля в 01:22
одни немцы созидают, другие разваливают...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 00:43
Начинается генеральная чистка!
Elliada
Elliada
21 апреля в 00:04
Не нужно, чтобы 15 футболистов уходили, нужно, чтобы МЮ покинул один
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
20 апреля в 23:51, ред.
Понятно, что Погба с Роналду наверняка слиняют - один нытик, другому трофеи подавай (правда, он, наверное, единственный в клубе, кто на них и исполняет).

Если к Бруну поступит качественное предложение, он тоже не станет терпеть этот бред, Кавани уже в возрасте, хочется на старости лет хоть какую награду еще получить...

Понятно, что новый тренер придет, старого очкарика посадят офисной работой заниматься, но, даже с крутым специалистом, новая команда не за один день строится, и, даже, не за один год, можете у Дяди Клоппа спросить. Больше всего интересно, что с Лингардом будет - сам уйдёт, дождется пика под зад, или дальше будет слепо веровать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
20 апреля в 23:46
Очень трудно вывести команду из такого пике, тот же "Арсенал" в таком уже десятилетие... Молодежь еще играет, но мы видели, что Обаме, Озилу, Санчесу было просто плевать на команду, а Пепе так и не вошел в игру.

Кажется, надо начинать с расставания с Погба и низложения капитана Магвайера))
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 23:26
Давно пора делать полную чистку вместе с тренерским штабом .
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