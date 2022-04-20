Фердинанд: «Около 15 футболистов готовятся покинуть МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сообщил, что ряд игроков намерен покинуть команду.
Похоже, что никто особо не хочет оставаться в этой команде. Кажется, около 15 футболистов готовятся собрать чемоданы и покинуть МЮ. Когда вообще такое случалось? В команду придет новый тренер, и он должен быть Эйнштейном, чтобы поменять ситуацию.
Если к Бруну поступит качественное предложение, он тоже не станет терпеть этот бред, Кавани уже в возрасте, хочется на старости лет хоть какую награду еще получить...
Понятно, что новый тренер придет, старого очкарика посадят офисной работой заниматься, но, даже с крутым специалистом, новая команда не за один день строится, и, даже, не за один год, можете у Дяди Клоппа спросить. Больше всего интересно, что с Лингардом будет - сам уйдёт, дождется пика под зад, или дальше будет слепо веровать.
Если к Бруну поступит качественное предложение, он тоже не станет терпеть этот бред, Кавани уже в возрасте, хочется на старости лет хоть какую награду еще получить...
Понятно, что новый тренер придет, старого очкарика посадят офисной работой заниматься, но, даже с крутым специалистом, новая команда не за один день строится, и, даже, не за один год, можете у Дяди Клоппа спросить. Больше всего интересно, что с Лингардом будет - сам уйдёт, дождется пика под зад, или дальше будет слепо веровать.