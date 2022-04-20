Фердинанд: «Около 15 футболистов готовятся покинуть МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» сообщил, что ряд игроков намерен покинуть команду.

Похоже, что никто особо не хочет оставаться в этой команде. Кажется, около 15 футболистов готовятся собрать чемоданы и покинуть МЮ . Когда вообще такое случалось? В команду придет новый тренер, и он должен быть Эйнштейном, чтобы поменять ситуацию.