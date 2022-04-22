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Касильяс высказался о Салахе

22 апреля 2022, 15:28

Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс высказался об уровне игры нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Салах — невероятный футболист! Потрясающий!

Ранее вратарь интересно прокомментировал игру другого нападающего.

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Все комментарии
uj2kvrczwyjv
uj2kvrczwyjv
22 апреля в 16:51
Америки не открыл.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ David Young (раскрыть)
22 апреля в 16:28, ред.
Редко? У меня очень часто это происходит, наверное из-за того, что часто в них попадаю. Сегодня тоже кстати сняли, непонятно за какой день.
Но вот вопрос почему удаляются из лучших спустя несколько дней?
Эти темы как говорится заиграны и тем более у вас есть в правилах, что попадания всего 2 раза в сутки. То есть если два раза попал, то есть ограничение и в следующий раз при попадании очков не будет. А вот потом почему то снимается, то есть вы лишаете возможности их заработать заново. Считаю это не справедливостью.
Если есть суточное зарабатывания очков с ограничением, то тогда очки заработанные за это время не должны сниматься.
Тем более это вы сами их определяете в лучшие и это не вина пользователя если через несколько дней вы усомнились в своём мнении.
Прошу принять это во внимание и урегулирования этого вопроса поможет снять кучу вопросов и недовольство пользователей.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ David Young (раскрыть)
22 апреля в 15:47
Это понятно, просто таким образом Вы мешаете некоторых участников, в этом случае - мне. Особенно, если человек не пишет часто для попадании в лучшие, зачем так поступать, чтобы аккаунты сайта в конце месяца снова стреляли, да? Я не удивлюсь, если это произойдет в конце этого месяца: просто немыслимо...
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
22 апреля в 15:37
Комментарии попавшие в лучшие могут быть убраны из лучших ввиду различных причин в любой момент времени. На практике это происходит редко, но может иметь место.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ David Young (раскрыть)
22 апреля в 15:34
Здравствуйте. Зачем дать, потом снять? Смысл?
David Young
David Young ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
22 апреля в 15:33
Здравствуйте. Некоторые Ваши комментарии попавшие в лучшие были убраны из лучших, поэтому очки для ставок которые Вы получили за попадание тех комментариев в блок лучших были автоматически сняты.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 апреля в 15:28
Да, мы знаем.
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