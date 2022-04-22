Касильяс высказался о Салахе

Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс высказался об уровне игры нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Салах — невероятный футболист! Потрясающий!
Ранее вратарь интересно прокомментировал игру другого нападающего.
Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс высказался об уровне игры нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Салах — невероятный футболист! Потрясающий!
Ранее вратарь интересно прокомментировал игру другого нападающего.
Но вот вопрос почему удаляются из лучших спустя несколько дней?
Эти темы как говорится заиграны и тем более у вас есть в правилах, что попадания всего 2 раза в сутки. То есть если два раза попал, то есть ограничение и в следующий раз при попадании очков не будет. А вот потом почему то снимается, то есть вы лишаете возможности их заработать заново. Считаю это не справедливостью.
Если есть суточное зарабатывания очков с ограничением, то тогда очки заработанные за это время не должны сниматься.
Тем более это вы сами их определяете в лучшие и это не вина пользователя если через несколько дней вы усомнились в своём мнении.
Прошу принять это во внимание и урегулирования этого вопроса поможет снять кучу вопросов и недовольство пользователей.
Но вот вопрос почему удаляются из лучших спустя несколько дней?
Эти темы как говорится заиграны и тем более у вас есть в правилах, что попадания всего 2 раза в сутки. То есть если два раза попал, то есть ограничение и в следующий раз при попадании очков не будет. А вот потом почему то снимается, то есть вы лишаете возможности их заработать заново. Считаю это не справедливостью.
Если есть суточное зарабатывания очков с ограничением, то тогда очки заработанные за это время не должны сниматься.
Тем более это вы сами их определяете в лучшие и это не вина пользователя если через несколько дней вы усомнились в своём мнении.
Прошу принять это во внимание и урегулирования этого вопроса поможет снять кучу вопросов и недовольство пользователей.