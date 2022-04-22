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Де Хеа: «Жду с нетерпением, чтобы поработать под руководством тен Хага»

22 апреля 2022, 10:57

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера команды Эрика тен Хага.

Я рад, что клуб принял это решение и теперь оно всем известно. Нам известна его работа в «Аяксе», он едва не вывел его в финал Лиги чемпионов. Он брал с ним титулы и развивал футболистов, так что я приятно взволнован.

Думаю, его команда играет в очень интересный футбол. Сейчас надо сфокусироваться на концовке сезона, однако мы с нетерпением ждем нового тренера. Впереди матч с «Арсеналом» и борьба за топ-4. Здорово, что тен Хаг уже смотрит наши игры и размышляет о том, что можно изменить в нашем стиле. Я жду с нетерпением, чтобы поработать под его руководством.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 апреля в 18:45
А Де Хеа чё от Хага ждёт ?! ))))) У него уже есть тренер - Ричард Хартис, который, судя по форме того же Де Хеа, не зря ест свой хлеб.
протон
протон
22 апреля в 17:40
Надеюсь в следующем сезоне выиграют хотя бы Кубок или ж Суперкубок Англии, как по мне Де хеа заслуживает эти трофеи
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
22 апреля в 15:04
А может он не захочет?
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
22 апреля в 14:11
Скоро все увидим и узнаем
Али Самаркандский
Али Самаркандский
22 апреля в 13:54
Странные желание игрока.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 13:25
В Юве точно так же нужна чистка ,как и в МЮ.
А Тен Хаг согласился на контракт с МЮ только с таким условием , что все трансферы будут вестись самим Тен Хагом . И это очень даже правильное решение со стороны Тен Хага. Если руководство хотят видеть достойное выступление команды и достижение результата и целей поставленных, то и должны полностью доверять главному тренеру , раз он несёт ответственность за результат.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
22 апреля в 13:12
В любом случае надо ему давать свободу в принятии решений. В том же Юве думаю он со многими бы расстался.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 12:53
В нынешнего тренера теперь можно просто плевать.
drug01
drug01
22 апреля в 12:47
Желаем удачи
beefs
beefs
22 апреля в 12:31
надежды должны оправдаться...
Caniggia
Caniggia
22 апреля в 12:19
Похоже, немецкий аферист-маразматик уже сидит костью в горле у всех футболистов МЮ, заставляя их играть хрен знает во что!
shlomo
shlomo
22 апреля в 12:14
Не будет пока загадывать... все может случится и даже то, что Эрик может и не возглавить МЮ.
swed27
swed27
22 апреля в 12:11
посмотрим на игру МЮ в новом сезоне
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 11:50
Еще старый не ушел, а они уже с новым поработать хотят. Сильно видно Ральф достал.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
22 апреля в 11:49
Добра дружище. ✊️
Ну да . МЮ руководство сродни Спартачам , есть точки соприкосновения у них .
А я так хотел чтобы он в начале сезона когда прошли слухи о том что Аллегри возглавит Ювентус, чтобы вместо Аллегри взяли Тен Хага.
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
22 апреля в 11:43
Приветствую! Тен Хааг конечно доказал что он топ тренер. Но блин МЮ специфический клуб и как у него будет развиваться карьера в МЮ одному Богу известно!
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 11:38
Многие футболисты МЮ ждут нового тренера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 11:36
Ещё не пришёл а уже прогибаются...
Elliada
Elliada
22 апреля в 11:08
Ну Де Хеа нечего волноваться. А вот остальные за своё место боятся
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 10:59
Повезло МЮ с Тен Хагом .
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