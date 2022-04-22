Де Хеа: «Жду с нетерпением, чтобы поработать под руководством тен Хага»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился ожиданиями от работы под руководством нового главного тренера команды Эрика тен Хага.
Я рад, что клуб принял это решение и теперь оно всем известно. Нам известна его работа в «Аяксе», он едва не вывел его в финал Лиги чемпионов. Он брал с ним титулы и развивал футболистов, так что я приятно взволнован.
Думаю, его команда играет в очень интересный футбол. Сейчас надо сфокусироваться на концовке сезона, однако мы с нетерпением ждем нового тренера. Впереди матч с «Арсеналом» и борьба за топ-4. Здорово, что тен Хаг уже смотрит наши игры и размышляет о том, что можно изменить в нашем стиле. Я жду с нетерпением, чтобы поработать под его руководством.
А Тен Хаг согласился на контракт с МЮ только с таким условием , что все трансферы будут вестись самим Тен Хагом . И это очень даже правильное решение со стороны Тен Хага. Если руководство хотят видеть достойное выступление команды и достижение результата и целей поставленных, то и должны полностью доверять главному тренеру , раз он несёт ответственность за результат.
А Тен Хаг согласился на контракт с МЮ только с таким условием , что все трансферы будут вестись самим Тен Хагом . И это очень даже правильное решение со стороны Тен Хага. Если руководство хотят видеть достойное выступление команды и достижение результата и целей поставленных, то и должны полностью доверять главному тренеру , раз он несёт ответственность за результат.
Ну да . МЮ руководство сродни Спартачам , есть точки соприкосновения у них .
А я так хотел чтобы он в начале сезона когда прошли слухи о том что Аллегри возглавит Ювентус, чтобы вместо Аллегри взяли Тен Хага.
Ну да . МЮ руководство сродни Спартачам , есть точки соприкосновения у них .
А я так хотел чтобы он в начале сезона когда прошли слухи о том что Аллегри возглавит Ювентус, чтобы вместо Аллегри взяли Тен Хага.