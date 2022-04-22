Рангник: «Мне нравится футбол тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал назначение на свое место со следующего сезона.

Мне нравится футбол тен Хага, я доволен его назначением. С полноценной подготовкой и возможностью создать другой тренерский штаб и команду, мы увидим новый «Манчестер Юнайтед» и более качественную игру.