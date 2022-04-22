Рангник: «Мне нравится футбол тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал назначение Эрика тен Хага на свое место со следующего сезона.
Мне нравится футбол тен Хага, я доволен его назначением. С полноценной подготовкой и возможностью создать другой тренерский штаб и команду, мы увидим новый «Манчестер Юнайтед» и более качественную игру.
Ранее о кадровых перестановках высказался голкипер «дьяволов» Давид Де Хеа.
Мечтаю о том, чтобы матчи с МЮ снова стали битвой гигантов, а не миссматчами, где загадка только в количестве пропущенных манками мячей. Так что хочется верить, что тен Хаг реально сделает МЮ топом.
Учитывая масштабные проблемы МЮ это сложно. Если было бы легко МЮ давно взял трофей АПЛ после Ферги. Как раз развалить команду является вполне достижимой целью, а поднять команду сложно. Вот поэтому так пренебрежительно в МЮ все так относятся, да и сейчас мы выиграем, да сейчас мы возьмём как будто идут за дворовым кубком и из-за этого такие результаты. МЮ не оценивают реальную ситуацию и каковы их шансы. А верить нужно, смотрю во что, можно верить что вода и жизнь на Марсе есть, но это не означает что путем веры так оно и есть.
Мечтаю о том, чтобы матчи с МЮ снова стали битвой гигантов, а не миссматчами, где загадка только в количестве пропущенных манками мячей. Так что хочется верить, что тен Хаг реально сделает МЮ топом.
Учитывая масштабные проблемы МЮ это сложно. Если было бы легко МЮ давно взял трофей АПЛ после Ферги. Как раз развалить команду является вполне достижимой целью, а поднять команду сложно. Вот поэтому так пренебрежительно в МЮ все так относятся, да и сейчас мы выиграем, да сейчас мы возьмём как будто идут за дворовым кубком и из-за этого такие результаты. МЮ не оценивают реальную ситуацию и каковы их шансы. А верить нужно, смотрю во что, можно верить что вода и жизнь на Марсе есть, но это не означает что путем веры так оно и есть.