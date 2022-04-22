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Рангник: «Мне нравится футбол тен Хага»

22 апреля 2022, 15:22

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал назначение Эрика тен Хага на свое место со следующего сезона.

Мне нравится футбол тен Хага, я доволен его назначением. С полноценной подготовкой и возможностью создать другой тренерский штаб и команду, мы увидим новый «Манчестер Юнайтед» и более качественную игру.

Ранее о кадровых перестановках высказался голкипер «дьяволов» Давид Де Хеа.

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Все комментарии
faneng
faneng
22 апреля в 19:47
Ха, а нам не нравится футбол Рангика! Сиотрите, до чего наглый тип, а? Испортил напрочь командную игру и еще рассуждает: нравится - не нравится. Кто его вообще спрашивает???
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
22 апреля в 18:54
Господи! Как же всё-таки везёт новому коучу манков! ВСЕ (!)....буквально все в МЮ прониклись потребностью кардинальных перемен и голову себе изломали на предмет помощи Хагу в осуществлении своих идей! Ну прям не МЮ, а сплошной ЭДЕМ ждёт голландца в Манчестере!
протон
протон
22 апреля в 17:56
Так новый тренер всегда кот в мешке. Никто и никогда не может наверняка сказать, что такой-то тренер приведёт клуб к успеху. Когда приходил Зидан, то только ленивый не называл его физруком(не считая части сливочных), а что было в итоге мы помним. Также и с лузами топовых(казалось бы) тренеров.
Мечтаю о том, чтобы матчи с МЮ снова стали битвой гигантов, а не миссматчами, где загадка только в количестве пропущенных манками мячей. Так что хочется верить, что тен Хаг реально сделает МЮ топом.

Учитывая масштабные проблемы МЮ это сложно. Если было бы легко МЮ давно взял трофей АПЛ после Ферги. Как раз развалить команду является вполне достижимой целью, а поднять команду сложно. Вот поэтому так пренебрежительно в МЮ все так относятся, да и сейчас мы выиграем, да сейчас мы возьмём как будто идут за дворовым кубком и из-за этого такие результаты. МЮ не оценивают реальную ситуацию и каковы их шансы. А верить нужно, смотрю во что, можно верить что вода и жизнь на Марсе есть, но это не означает что путем веры так оно и есть.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 апреля в 16:34
Ну во первых это не место Рангника, он прежде всего приглашался с другой целью и просто перекрыл дыру.
Рангник займёт другой пост в клубе, на который его и преглашали.
Птица Феникс
Птица Феникс
22 апреля в 15:54
Адекват Рангник!
Elliada
Elliada
22 апреля в 15:42
Сейчас поднять МЮ настоящий вызов. Не каждый тренер согласился бы. Например, Зидан побоялся. До сих пор ждет, когда позовут в сборную Франции, где полегче
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 15:29
Главное не мешай ему
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
22 апреля в 15:28
Издевается или насмехается, что тому придётся чистить "авгиевы конюшни". До него там нагадили и он сам ещё добавил грязи.
shlomo
shlomo
22 апреля в 15:23
Еще бы он что то говорил против
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