Луис Диас: «Мы должны выиграть все оставшиеся матчи»

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас высказался о концовке сезона.
Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, у нас нет права на ошибку. Все соревнования отличаются, каждый матч – тоже, особенно в Премьер-лиге. Мы знаем, что нужно делать, ведь каждый матч для нас теперь как финал.
Диас хорошо вписался в команду, есть голы и ассисты, видно старание на поле!
Наконец то нет травмированных, есть возможность ротировать состав как на игры, так и во время игры
Выложитесь на все 100% в каждой игре, сыграйте в свой футбол, ну и конечно Удачи Ливерпулю!!!
Диас хорошо вписался в команду, есть голы и ассисты, видно старание на поле!
Наконец то нет травмированных, есть возможность ротировать состав как на игры, так и во время игры
Выложитесь на все 100% в каждой игре, сыграйте в свой футбол, ну и конечно Удачи Ливерпулю!!!