Луис Диас: «Мы должны выиграть все оставшиеся матчи»

Полузащитник «Ливерпуля» высказался о концовке сезона.

Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, у нас нет права на ошибку. Все соревнования отличаются, каждый матч – тоже, особенно в Премьер-лиге. Мы знаем, что нужно делать, ведь каждый матч для нас теперь как финал.