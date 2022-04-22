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Луис Диас: «Мы должны выиграть все оставшиеся матчи»

22 апреля 2022, 09:50

Полузащитник «Ливерпуля» Луис Диас высказался о концовке сезона.

Мы должны выиграть все оставшиеся матчи, у нас нет права на ошибку. Все соревнования отличаются, каждый матч – тоже, особенно в Премьер-лиге. Мы знаем, что нужно делать, ведь каждый матч для нас теперь как финал.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 13:03
Надо как-то постараться
IKER-RAUL
IKER-RAUL
22 апреля в 12:52
правильные слова, правильный настрой!
Диас хорошо вписался в команду, есть голы и ассисты, видно старание на поле!
Наконец то нет травмированных, есть возможность ротировать состав как на игры, так и во время игры
Выложитесь на все 100% в каждой игре, сыграйте в свой футбол, ну и конечно Удачи Ливерпулю!!!
monah-10
monah-10
22 апреля в 11:28, ред.
Только Тотенхем, дальше одной ногой всех укатают. Да и Тотем раскатают под орехи.
ОПС
ОПС
22 апреля в 11:11
Может получится, а может и нет.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 10:45
Вполне могут справиться с задачей.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
22 апреля в 10:38
Ман Сити тоже.
beefs
beefs
22 апреля в 10:29
а выполнима ли она, задача...
Байкал-38.
Байкал-38.
22 апреля в 09:52
У МС такая же задача.
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