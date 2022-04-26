Кьеллини завершает карьеру в сборной Италии

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вчера, 10:31

Защитник «Ювентуса» объявил о скором завершении карьеры в сборной Италии.

37-летний футболист сыграет последний матч за национальную команду 1 июня против Аргентины на «Уэмбли» в рамках «Финалиссимы 2022».

В этой игре встретятся победитель Евро-2020 и обладатель Кубка Америки-2021.

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года.

Также ранее появлялась информация, что Кьеллини разорвёт контракт с «Ювентусом» после окончания нынешнего сезона.