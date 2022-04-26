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Кьеллини завершает карьеру в сборной Италии

вчера, 10:31

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини объявил о скором завершении карьеры в сборной Италии.

37-летний футболист сыграет последний матч за национальную команду 1 июня против Аргентины на «Уэмбли» в рамках «Финалиссимы 2022».

В этой игре встретятся победитель Евро-2020 и обладатель Кубка Америки-2021.

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года.

Также ранее появлялась информация, что Кьеллини разорвёт контракт с «Ювентусом» после окончания нынешнего сезона.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:52
Топ-защитник. Только жаль, что приходится заканчивать карьеру на "Уэмбли", а не в Катаре.
Спасибо за Евро, капитан. Это было круто. И весело: случаи с Жоржи Альбой и Букайо Сака стали мемами.

Когда Джорджио под конец карьеры поднял над головой трофей, который никто из итальянцев не поднимал более 50 лет. И не просто поднял как формальный капитан, а как настоящий лидер и один из лучших игроков всего турнира. В почти 37 лет. И забылись 0:4 от испанцев в 2012, и обидные вылеты по пенальти в 2008 и в 2016. Жаль с ЧМ при нём не сложилось, но тут его вина минимальна, итальянцы не попадали в Россию и Катар в первую очередь благодаря убогой атаке в стыках, 0 голов против Швеции и Македонии. И "спасибо" попрыгунчику Жоржиньо, возомнившему себя Мэттом Ле Тиссье.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 11:39
Это должно было произойти
ДСА
ДСА
вчера в 10:59
Время пришло его менять.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:37
Это должно было произойти
minai
minai
вчера в 10:35
Жаль, что на такой поганой ноте.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:34
Хорошо послужил стране,молодец!
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