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Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии

13 апреля 2022, 19:19

Нападающий Чиро Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии. Это вызвано критикой в адрес игрока, а также вторым подряд невыходом итальянцев на Чемпионат мира. Главный тренер команды Роберто Манчини намерен лично отговорить его от этого решения.

Ранее стало известно, что Манчини намерен продолжить работать с командой.

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 апреля в 02:49
Это его выбор.
протон
протон
14 апреля в 01:08
Логично, Евро уже выиграл, а на следующем ЧМ ему уже будет 36
FenixSL
FenixSL
13 апреля в 19:30
самая переоцененная и фартовая сборная из возможных
по делу облажались
это не футбол, а скукотища

а Иммобиле пиарили несколько лет назад как будущего Левандовски
ага!
Loko57
Loko57
13 апреля в 19:28
До сих пор в шоке от их невыхода!
нечитайло
нечитайло
13 апреля в 19:27
Всегда есть в жизни счастливый конец
Байкал-38.
Байкал-38.
13 апреля в 19:24
После такого позора точно завершит.
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