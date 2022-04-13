Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии

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13 апреля 2022, 19:19

Нападающий может завершить карьеру в сборной Италии. Это вызвано критикой в адрес игрока, а также вторым подряд невыходом итальянцев на Чемпионат мира. Главный тренер команды Роберто Манчини намерен лично отговорить его от этого решения.

Ранее стало известно, что Манчини намерен продолжить работать с командой.