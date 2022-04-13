Нападающий Чиро Иммобиле может завершить карьеру в сборной Италии. Это вызвано критикой в адрес игрока, а также вторым подряд невыходом итальянцев на Чемпионат мира. Главный тренер команды Роберто Манчини намерен лично отговорить его от этого решения.
Ранее стало известно, что Манчини намерен продолжить работать с командой.
по делу облажались
это не футбол, а скукотища
а Иммобиле пиарили несколько лет назад как будущего Левандовски
ага!
по делу облажались
это не футбол, а скукотища
а Иммобиле пиарили несколько лет назад как будущего Левандовски
ага!