Первый трансфер тен Хага может обойтись МЮ в 75 млн фунтов стерлингов

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который возглавит «красных дьяволов» этим летом, обозначит первую трансферную цель.
Голландский специалист хочет видеть в своей команде полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса.
Чтобы осуществить трансфер капитана «святых», «Манчестер Юнайтед» придётся выложить 75 млн фунтов стерлингов. Именно такую сумму «Саутгемптон» запрашивает за своего футболиста.
Сколько в МЮ дают на трансферы Тен Хагу 100-150 млн и кого остается купить, чтобы выйти на новый уровень?
Сколько в МЮ дают на трансферы Тен Хагу 100-150 млн и кого остается купить, чтобы выйти на новый уровень?