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Первый трансфер тен Хага может обойтись МЮ в 75 млн фунтов стерлингов

01 мая 2022, 09:51

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который возглавит «красных дьяволов» этим летом, обозначит первую трансферную цель.

Голландский специалист хочет видеть в своей команде полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Прауса.

Чтобы осуществить трансфер капитана «святых», «Манчестер Юнайтед» придётся выложить 75 млн фунтов стерлингов. Именно такую сумму «Саутгемптон» запрашивает за своего футболиста.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
01 мая в 15:59
Главное, что он не оказался новым Марсьялем.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
01 мая в 15:53
Мда МЮ уже как дойная корова. Как бы не развалил Тен Хаг команду вместе с Рангником с таким грабежом.
Сколько в МЮ дают на трансферы Тен Хагу 100-150 млн и кого остается купить, чтобы выйти на новый уровень?
ARMENIAN
ARMENIAN
01 мая в 13:49, ред.
господи, что за грабёж? За среднего 27-илетнего игрока столько платить...
Bensurr
Bensurr
01 мая в 13:04
Ну ничего он такого не показывает
STVA 1
STVA 1 ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
01 мая в 12:54
МЮ последнее время стал кладбищем для хороших игроков!
STVA 1
STVA 1 ответ DXTK (раскрыть)
01 мая в 12:53
ну зачем так грубо))он только обозначил а Вы его уже далеко и на долго отправили! Да ещё и без компаса))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 мая в 12:48
Мда.. Первый раз о нём слышу и сразу такая сумма
puc7d334x9yg
puc7d334x9yg
01 мая в 12:30
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    01 мая в 11:40
    Очень добротный игрок, с хорошим пасом, МЮ не помешает такой игрок
    DXTK
    DXTK
    01 мая в 11:33, ред.
    Иди на *уй Тен Хаг........... Праус не продается........ лучше свой аякс разбирай на запчасти......
    A.S.A
    A.S.A
    01 мая в 11:21
    Игрок хороший, добротный, явно перерос уровень "святых" , но 72 млн £ это совсем перебор....
    A.S.A
    A.S.A
    01 мая в 11:19
    Таким образом " святые" хотят отыметь "дьяволов" ....))))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    01 мая в 10:56
    Приветствую! стоимость 32 млн)) доят МЮ кому не лень
    VeniaminS
    VeniaminS
    01 мая в 10:47
    Суммы выставляют чтобы не купили.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 мая в 10:34
    Деньги есть,почему не взять!
    ОПС
    ОПС
    01 мая в 10:25
    Дороговато будет.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    01 мая в 10:22
    МЮ черная дыра.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    01 мая в 10:02
    С лямами, помоему - перебор.
    sihafazatron
    sihafazatron
    01 мая в 09:56
    обычный середняк с паспортом, 75 лямов точно не стоит
    shlomo2
    shlomo2
    01 мая в 09:55
    О как.... очень так сказать не кисло...
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