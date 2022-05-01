Первый трансфер тен Хага может обойтись МЮ в 75 млн фунтов стерлингов

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01 мая 2022, 09:51

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который возглавит «красных дьяволов» этим летом, обозначит первую трансферную цель.

Голландский специалист хочет видеть в своей команде полузащитника «Саутгемптона» .

Чтобы осуществить трансфер капитана «святых», «Манчестер Юнайтед» придётся выложить 75 млн фунтов стерлингов. Именно такую сумму «Саутгемптон» запрашивает за своего футболиста.