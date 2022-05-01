Роналду может вернуться в «Реал»

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01 мая 2022, 08:34

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может вернуться в «Реал».

Будущее португальца в манчестерском клубе неопределённо из-за смены тренера «красных дьяволов».

Вариант с подписанием Роналду этим летом рассматривает «Реал», за который Криштиану уже выступал с 2009 по 2018 год.