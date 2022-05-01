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Роналду может вернуться в «Реал»

01 мая 2022, 08:34

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал».

Будущее португальца в манчестерском клубе неопределённо из-за смены тренера «красных дьяволов».

Вариант с подписанием Роналду этим летом рассматривает «Реал», за который Криштиану уже выступал с 2009 по 2018 год.

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Все комментарии
Jake Fallop
Jake Fallop ответ Agamaga........ (раскрыть)
01 мая в 20:51
Лучше в Болливуд... Хе-хе...
kind pennywise
kind pennywise ответ bsww (раскрыть)
01 мая в 19:59
4-1-1-4? Ты серьёзно? Тогда нужен опорник объединяющий лучшие качества Гаттузо и Пирло плюс выносливость бешенную чтоб закрыть весь центр поля. Роналду не АПЗ. Видение поля не то
kind pennywise
kind pennywise ответ STVA 1 (раскрыть)
01 мая в 19:57
Если не хочет пусть также прессингует как Карим
Agamaga........
Agamaga........
01 мая в 17:18
Никто его не ждёт в Мадриде - 1000%. У них прекрасная команда сформировалась, могут ещё усилить молодыми.
Этот всего лишь статист, который может забить за сезон свои 15-20 голов. Ему пора в Голливуд!
95-shishani-95
95-shishani-95
01 мая в 17:08
Не верю, что это правда.
STVA 1
STVA 1 ответ bsww (раскрыть)
01 мая в 15:59
Учитывая мастерство Рона это было бы шикарно! Только вот захочет ли он подносить снаряды и атаковать из глубины!?
bsww
bsww ответ STVA 1 (раскрыть)
01 мая в 15:12
А как Вам вариант Бензема и Мбаппе в центре, Родриго и Винисиус по краям, а Роналду под нападающими? Или кого-то поменять местами
chocopie748
chocopie748
01 мая в 14:28
Утятина, хотя Перес может на это пойти в теории. Но уж лучше Мбаппе.
Jake Fallop
Jake Fallop
01 мая в 14:14
Если Перес заболел деменцией, то могут и взять... А куда ему ещё идти?... Хе...
VeniaminS
VeniaminS
01 мая в 13:55
Опять одни разговоры.
Ливерпулище
Ливерпулище ответ УЕСКА (раскрыть)
01 мая в 13:48
А что мбаппе уже продлил контракт с псж?
амурец
амурец
01 мая в 13:17, ред.
Роналду легенда Реала, он много сделал для этой команды но сейчас Рнал должен играть без Роналду
kind pennywise
kind pennywise ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
01 мая в 13:14
Именно. Только, если Мбаппе решит остаться. На 3 места в атаке 4 напа сейчас. Пятым как раз может быть португалец. Слева Вини, в центре Карим, справа Рон. Только так. Асенсио и Родриго для ротации. В любом случае через год-два они уже будут основными, а не для ротации. Ветеранов же не будет к этому временмс включая Модрича и Кроса
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 мая в 12:54, ред.
STVA 1

Вопрос укомплектованности игроков по позиции, по сегодняшним меркам смены событий и обстоятельств, носит временной аспект. Вспомни как в прошлом сезоне Барса не знала куда впихнуть того же Деста при обилии звезд в защите..., а потом Бац! - у двоих травма, у третьего корона, и трындец - тылы голые.
Бензин вон тоже то ничё ничё, то похрамывает и на морально волевых порой игру заканчивает...

В общем..., как говорят армяне: " Лишний х... в *опе - не помеха!" ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 мая в 12:50
Это может случиться, если Мбаппе пожелал поиграть вместе с Роном в одной команде.
Это может случиться, если Мбаппе не смогут подписать и чтоб хоть как-то гнев болельщиков успокоить.
Romeo 777
Romeo 777
01 мая в 12:48
Думаю, примут хорошо 👌🏽 На своём горбу 4 ЛЧ принёс Реалу.
vinyardrip
vinyardrip ответ Gelious (раскрыть)
01 мая в 12:45
Кариму нужен сменщик, но это слишком не выгодно и не верно
vinyardrip
vinyardrip ответ Caniggia (раскрыть)
01 мая в 12:43
Не факт, что карло после сезона не свалит, да и не припомню, чтоб в реале решали тренера
STVA 1
STVA 1
01 мая в 12:39
ПЕТЛЯ
Вот именно что Зизу находил когда Винисиус еще не был игроком основы а Бенз был в тени Рона!Захочет ли Бенз опять находится в тени или Винисиус потерять место или Захочет Килиан прийти когда про это ууузнает! Много НО!Да и спорить я не хочу! У каждого свое мнение и своё никому не навязываю!
kind pennywise
kind pennywise ответ A.S.A (раскрыть)
01 мая в 12:37
Роналду скорее всего на случай, если трансфер с Мбаппе сорвется
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
01 мая в 12:27, ред.
STVA 1

Зидан всем место находил..., найдёт и Анчи.

P.S. Всех юзеров, админов, модеров и тех. персонал сайта с Праздником Труда - 1 Мая!
УЕСКА
УЕСКА
01 мая в 12:23
Мбаппе с Холандом не смогли подписать. Придется брать пенсионеров Кавани и Роналду.
eleven LC
eleven LC ответ Igo0rek (раскрыть)
01 мая в 12:19
Если выберет деньги то не перейдёт
Реал ему столько не даст сколько ПСЖ
Igo0rek
Igo0rek ответ eleven LC (раскрыть)
01 мая в 12:17
Ты так уверен, что Мбаппе на 100% придет?
shlomo2
shlomo2
01 мая в 12:12, ред.
Думаю, что не вернется
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
01 мая в 11:36
Это будет трансфер в пользу Барселоны.
faneng
faneng
01 мая в 11:16
Не надо было и уходить из Реала. Роналду потерял 4 года, отдал Месси два (липовых) Золотых мяча и 2 золотые бутсы.
Gelious
Gelious
01 мая в 11:05
ЛИШЬ БЫ ОКАЗАЛОСЬ ПРАВДОЙ

Господи, как же его не хватает. Это ж просто невозможно так играть, когда один Бензема только умеет бить. Да и тот лишь в этом сезоне себя уверенно показал наконец в важных матчах.
zooveterinar
zooveterinar ответ STVA 1 (раскрыть)
01 мая в 10:40
Да счас припрется,человеку нагадит,и а если фора не пойдет,губки подкатит и будет кричать ,тренер кака,портнеры тоже!!!
zooveterinar
zooveterinar
01 мая в 10:38
Это еще бегает ,выгадывает,что ,где получше,как блоха прыгает-то!!! И иполяка Левандовского такая судьба ,будет ожидать и Месси-Шмесси однозначно!! Петь масть стой в родном стойле,срывай цветы!!!
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