Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал».
Будущее португальца в манчестерском клубе неопределённо из-за смены тренера «красных дьяволов».
Вариант с подписанием Роналду этим летом рассматривает «Реал», за который Криштиану уже выступал с 2009 по 2018 год.
Даже сейчас, играя в самой сильной и интенсивной лиге, он продолжает забивать, и нет его вины в том что остальные игроки МЮ не тянут.
Но при всех заслугах португальца Мадридскому Реалу он сейчас не нужен...там отлаженный механизм справляется своими силами, а летом возможно и Мбаппе прибудет, так что Рон там попросту будет лишний.
Но если просто включить фантазию и прндставить атаку где играют Мбаппе Бенз и Рон, а в подмогу к ним Вини Родриго....звучит бомбически.
Даже сейчас, играя в самой сильной и интенсивной лиге, он продолжает забивать, и нет его вины в том что остальные игроки МЮ не тянут.
Но при всех заслугах португальца Мадридскому Реалу он сейчас не нужен...там отлаженный механизм справляется своими силами, а летом возможно и Мбаппе прибудет, так что Рон там попросту будет лишний.
Но если просто включить фантазию и прндставить атаку где играют Мбаппе Бенз и Рон, а в подмогу к ним Вини Родриго....звучит бомбически.