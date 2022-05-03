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Лукаку не намерен переходить в «Милан»

вчера, 15:21

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку намерен отказаться от любых предложений со стороны «Милана» в летнее трансферное окно, утверждает Goal со ссылкой на Evening Standard.

Бельгийский нападающий в этом сезоне не смог закрепиться в основе «синих» после перехода из «Интера». Ранее СМИ сообщили об интересе к Ромелу со стороны «Милана».

Однако Лукаку откажется от перехода в стан «россонери» — принципиального соперника «Интера», из уважения к своему бывшему клубу.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 19:31
Я слышал о продаже клуба и новых владельцах, но не думал, что прям шейхи. Надеюсь, Милан проведёт грамотную селекцию и летом хорошо усилятся под ЛЧ и будущий сезон. К Милану только уважение 💪🏽
Zhgoon
Zhgoon ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:11
У «Милана» на неделе-другой владельцы сменятся. Богатые шейхи заходят с чемоданом денег и покупают клуб. Вот и слухи со всех щелей лезут, что они планируют скупить весь рынок. Агенты раздувают, журналисты хайпуют и тд.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:09
Пхахахаха. «Милан» вообще в курсе, что собирался звать Лукаку?
Лукаку — игрок, которому нельзя доверять. Он кинул «Челси» самым нехорошим образом, поэтому вряд ли его вообще рассматривали хотя бы из уважения как раз к прекрасным отношениям миланцев и лондонцев.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:07
иш ты какой принципиальный
112910415
112910415
вчера в 18:05
ну и ладно
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:19
😁🤦🏽‍♂️

А так, вообще ну очень сомневаюсь, что Милан потянет его трансфер и его ЗП. Просто трёп СМИ.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:18
Этот нигер на... не нужен.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 16:08
Ну он плойой игрок.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:02
Ну и ладно.
David Young
David Young
вчера в 15:38
Пусть будет так.
Cat01
Cat01
вчера в 15:31
Ему виднее
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:25
Ну , а за это ему респект !
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 15:25
Милан потроллить решил или что?) У Луккаку в сердце только Интер! а также Реал, Барса, Бавария...
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