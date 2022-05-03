Лукаку не намерен переходить в «Милан»

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вчера, 15:21

Форвард «Челси» намерен отказаться от любых предложений со стороны «Милана» в летнее трансферное окно, утверждает Goal со ссылкой на Evening Standard.

Бельгийский нападающий в этом сезоне не смог закрепиться в основе «синих» после перехода из «Интера». Ранее СМИ сообщили об интересе к Ромелу со стороны «Милана».

Однако Лукаку откажется от перехода в стан «россонери» — принципиального соперника «Интера», из уважения к своему бывшему клубу.