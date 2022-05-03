Лукаку не намерен переходить в «Милан»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку намерен отказаться от любых предложений со стороны «Милана» в летнее трансферное окно, утверждает Goal со ссылкой на Evening Standard.
Бельгийский нападающий в этом сезоне не смог закрепиться в основе «синих» после перехода из «Интера». Ранее СМИ сообщили об интересе к Ромелу со стороны «Милана».
Однако Лукаку откажется от перехода в стан «россонери» — принципиального соперника «Интера», из уважения к своему бывшему клубу.
Лукаку — игрок, которому нельзя доверять. Он кинул «Челси» самым нехорошим образом, поэтому вряд ли его вообще рассматривали хотя бы из уважения как раз к прекрасным отношениям миланцев и лондонцев.
Лукаку — игрок, которому нельзя доверять. Он кинул «Челси» самым нехорошим образом, поэтому вряд ли его вообще рассматривали хотя бы из уважения как раз к прекрасным отношениям миланцев и лондонцев.
А так, вообще ну очень сомневаюсь, что Милан потянет его трансфер и его ЗП. Просто трёп СМИ.
А так, вообще ну очень сомневаюсь, что Милан потянет его трансфер и его ЗП. Просто трёп СМИ.