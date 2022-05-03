«Ман Сити» добился прогресса в переговорах по трансферу Холанда

«Манчестер Сити» близок к заключению сделки по приобретению нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
По информации источника, в «Сити» добились положительного прогресса в переговорах с 21-летним норвежским форвардом.
Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» готов продать Рияда Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда.
Да, играют без чистого нападающего, но, ведь схема работает!
С Грилишем еще отняньчаться не успели, есть риск взять ещё одного особосообразительного или травматичного
Да, играют без чистого нападающего, но, ведь схема работает!
С Грилишем еще отняньчаться не успели, есть риск взять ещё одного особосообразительного или травматичного
Какой дурак откажется от комиссионных? Особенно когда эта тема уже хорошо продвинута
Какой дурак откажется от комиссионных? Особенно когда эта тема уже хорошо продвинута