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«Ман Сити» добился прогресса в переговорах по трансферу Холанда

вчера, 14:44

«Манчестер Сити» близок к заключению сделки по приобретению нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации источника, в «Сити» добились положительного прогресса в переговорах с 21-летним норвежским форвардом.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» готов продать Рияда Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:27
"Деньги есть - ума не надо")
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 17:26
еще один лавочник?
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:33
Мешок есть мешок под санкции бы и арабов
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:24
Интересно...а если он как Йович или Вернер не сможет заиграть. Далеко не всегда ярким игрокам из БЛ удалось так же заиграть и в Англии. Тем более он вроде как частенько травмировался в сезоне. ЗП он как никак не малую требует, в районе 500к в неделю.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:41
Вообще не понимаю, нафига он им нужен?..
Да, играют без чистого нападающего, но, ведь схема работает!
С Грилишем еще отняньчаться не успели, есть риск взять ещё одного особосообразительного или травматичного
futbol liiverpool
futbol liiverpool ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:24
Да на спорт ру вышел не большой блог про это , там есть его сын, племянник, правая рука , юрист и девушка прес атташе , там все разрулят они тоже знают как ведутся такие дела
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:01, ред.
Ну так Райола не один работал, у него целая команда. И решение принимает не один он. Дело продолжится, а во главе уже будет другой соратник.

Какой дурак откажется от комиссионных? Особенно когда эта тема уже хорошо продвинута
Elliada
Elliada
вчера в 15:00
Думаю, теперь МС купит его дешевле. Львиную долю выпрашивал себе его агент, а он умер.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:54
Лишь бы на пользу
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:50
Боруссия хоть прилично заработает на этом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:44
Ну наконецто хоть чтото!
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