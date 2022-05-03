«Ман Сити» добился прогресса в переговорах по трансферу Холанда

1651578261

вчера, 14:44

«Манчестер Сити» близок к заключению сделки по приобретению нападающего дортмундской «Боруссии» .

По информации источника, в «Сити» добились положительного прогресса в переговорах с 21-летним норвежским форвардом.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее появлялась информация, что «Ман Сити» готов продать Рияда Мареза, чтобы профинансировать трансфер Холанда.