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«Ювентус» может подписать Паредеса за 20 млн евро

вчера, 12:31

«Ювентус» определил полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, ПСЖ открыт для продажи 27-летнего хавбека, и сейчас оба клуба находятся в контакте, чтобы попытаться заключить летнее соглашение.

Отмечается, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. Ранее появлялась информация об интересе к Паредесу со стороны другого топ-клуба Серии А.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:37
Во ржака
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:14
Надо подождать когда в Ювентус Каттани придёт из Спартака....
И тогда опять Паредеса за 40 млн купит...)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:51
Он и этих денег не стоит.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:50
Покупать и продавать это большое умение.
protest58us
protest58us ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:49
Далеко не каждый игрок забивал Анжи, Ахмату и Тосно, а ещё он прямым ударом с углового положил Арсеналу… причём никакому то там Лондонскому, а Великому Тульскому
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:39
Он всё ещё пользуется спросом...
protest58us
protest58us
вчера в 12:39
Паредес растерял форму набранную в Зените, вот ПСЖ и продаёт его за пол цены покупки
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