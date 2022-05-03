«Ювентус» может подписать Паредеса за 20 млн евро

«Ювентус» определил полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, ПСЖ открыт для продажи 27-летнего хавбека, и сейчас оба клуба находятся в контакте, чтобы попытаться заключить летнее соглашение.
Отмечается, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. Ранее появлялась информация об интересе к Паредесу со стороны другого топ-клуба Серии А.
И тогда опять Паредеса за 40 млн купит...)))
И тогда опять Паредеса за 40 млн купит...)))