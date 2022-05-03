«Ювентус» может подписать Паредеса за 20 млн евро

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вчера, 12:31

«Ювентус» определил полузащитника «Пари Сен-Жермен» в качестве трансферной цели, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, ПСЖ открыт для продажи 27-летнего хавбека, и сейчас оба клуба находятся в контакте, чтобы попытаться заключить летнее соглашение.

Отмечается, что сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. Ранее появлялась информация об интересе к Паредесу со стороны другого топ-клуба Серии А.