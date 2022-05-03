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«Бавария» намерена подписать Нкунку из «РБ Лейпциг»

вчера, 13:11

«Бавария» стремится заполучить полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн работал с 24-летним футболистом, когда возглавлял «Лейпциг», и теперь снова хочет видеть француза в своем составе.

Нкунку забил 30 голов в 48 матчах за «Лейпциг» в этом сезоне.

Ранее директор «Лейпцига» заявил, что Нкунку останется в клубе в следующем сезоне.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:40
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 15:55
    Бавария в своём репертуаре. Забирают всех сильнейших игроков в бундеслиге. Одним выстрелом убивают 2-х зайцев, становятся сильнее и ослабевают сильных соперников. И опять будут в следующем году чемпионами.
    David Young
    David Young
    вчера в 15:47
    Очень надеюсь что этот переход не состоится.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 13:46
    Для самого игрока это хороший вариант, т.к останется в знакомой лиге, у тренера который его хорошо знает, чемпионство гарантированно....
    А вот для Лейпцига будет лучше продать игрока в другую лигу, нежели усиливать и без того сильного соперника и конкурента по Бундеслиги.
    Спрос на игрока будет огромный, так что не стоит торопиться
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    вчера в 13:28
    Еще чего...
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 13:22
    как же надоели трогать клубы из своей лиги
    тупо ослабевают соперников
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 13:21
    *притворяюсь, что в шоке*
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:18
    Наверное знают что делают
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