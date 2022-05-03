«Бавария» намерена подписать Нкунку из «РБ Лейпциг»

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вчера, 13:11

«Бавария» стремится заполучить полузащитника «РБ Лейпциг» .

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн работал с 24-летним футболистом, когда возглавлял «Лейпциг», и теперь снова хочет видеть француза в своем составе.

Нкунку забил 30 голов в 48 матчах за «Лейпциг» в этом сезоне.

Ранее директор «Лейпцига» заявил, что Нкунку останется в клубе в следующем сезоне.