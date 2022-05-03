«Бавария» намерена подписать Нкунку из «РБ Лейпциг»

«Бавария» стремится заполучить полузащитника «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку.
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн работал с 24-летним футболистом, когда возглавлял «Лейпциг», и теперь снова хочет видеть француза в своем составе.
Нкунку забил 30 голов в 48 матчах за «Лейпциг» в этом сезоне.
Ранее директор «Лейпцига» заявил, что Нкунку останется в клубе в следующем сезоне.
А вот для Лейпцига будет лучше продать игрока в другую лигу, нежели усиливать и без того сильного соперника и конкурента по Бундеслиги.
Спрос на игрока будет огромный, так что не стоит торопиться
А вот для Лейпцига будет лучше продать игрока в другую лигу, нежели усиливать и без того сильного соперника и конкурента по Бундеслиги.
Спрос на игрока будет огромный, так что не стоит торопиться