Хаманн: «Гвардиола не даёт своим игрокам принимать решения самостоятельно»

Экс-игрок «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн раскритиковал подход к работе наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.
Если вы возлагаете на футболистов ответственность, они играют ответственно. Играя за них, вы не добьетесь успеха. Гвардиола душит свои команды и своих игроков, не позволяя принимать решения самостоятельно. Сравните это с командами Анчелотти или Клоппа.
Реал в конце игр в основном играют как хотять,если не получается по тактике тренера,с целью во чтобы то не было забивать
Реал в конце игр в основном играют как хотять,если не получается по тактике тренера,с целью во чтобы то не было забивать