Хаманн: «Гвардиола не даёт своим игрокам принимать решения самостоятельно»

Экс-игрок «Манчестер Сити» раскритиковал подход к работе наставника «горожан» .

Если вы возлагаете на футболистов ответственность, они играют ответственно. Играя за них, вы не добьетесь успеха. Гвардиола душит свои команды и своих игроков, не позволяя принимать решения самостоятельно. Сравните это с командами Анчелотти или Клоппа.