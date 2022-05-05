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Хаманн: «Гвардиола не даёт своим игрокам принимать решения самостоятельно»

вчера, 14:40

Экс-игрок «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн раскритиковал подход к работе наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы.

Если вы возлагаете на футболистов ответственность, они играют ответственно. Играя за них, вы не добьетесь успеха. Гвардиола душит свои команды и своих игроков, не позволяя принимать решения самостоятельно. Сравните это с командами Анчелотти или Клоппа.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:02
Хейтеры Гвардиолы после вчерашнего вечера прям конкретно проснулись, называя его чуть ли не физруком. Не понимаю этого. Конечно, Реал просто красавцы, их магия необъяснима, но опять же, глупо отрицать, что большую часть противостояния сити был получше и контролировал игру. Никто не мог предположить, что можно так все перевернуть за 2 минуты, в том числе и Гвардиола. Обвинять его здесь можно только за отсутсвие плана Б в допах, где сити особо ничего не смогли сделать. Но писать, что он физрук, плохой тренер - маразм. Он отличный тренер, просто в одном конкретном матче его футбол может дать осечку, но на дистанции - это эффектно и эффективно, что подтверждают чемпионства, которые он регулярно берет.
monah-10
monah-10 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:33
Временно
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:05
Из за этого самые ответственные игры проваливает.Главный тезис должен быть,чтобы играли как хотят и где хотят на поле,главное победить.
Реал в конце игр в основном играют как хотять,если не получается по тактике тренера,с целью во чтобы то не было забивать
TASKMASTER
TASKMASTER
вчера в 15:21
Он прав.Ладно от Реала,но от Монако вылетать-это вышак! Чересчур много тактики, и мало свободы индивидуальной мысли…
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:20
Какое-то не очевидное утверждение.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:12
И до 1/2 ЛЧ дошли!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:08
Так сильно придушил, что давно идут в АПЛ на первом месте.
Cat01
Cat01
вчера в 14:41
Это плохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:41
У каждого свои заморочки...
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