Анчелотти: «Матч с „Ливерпулем“ для меня дерби, я по-прежнему эвертонец»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по-особому воспринимает предстоящий финал Лиги чемпионов.
Очень рад сыграть еще один финал против замечательного клуба. Как игрок я выходил против «Ливерпуля» в финале Кубка европейских чемпионов в 1984 году. В 2005 и 2007 году – уже в роли тренера. И теперь еще одна встреча. Я жил в Ливерпуле на протяжении двух лет. Для меня это дерби, ведь я по-прежнему эвертонец.
Ну и Клоппу надо понимать,что даже выигрывая 2-0,нельзя расслабляться.
Ну и Клоппу надо понимать,что даже выигрывая 2-0,нельзя расслабляться.