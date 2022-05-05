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Анчелотти: «Матч с „Ливерпулем“ для меня дерби, я по-прежнему эвертонец»

вчера, 13:23

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по-особому воспринимает предстоящий финал Лиги чемпионов.

Очень рад сыграть еще один финал против замечательного клуба. Как игрок я выходил против «Ливерпуля» в финале Кубка европейских чемпионов в 1984 году. В 2005 и 2007 году – уже в роли тренера. И теперь еще одна встреча. Я жил в Ливерпуле на протяжении двух лет. Для меня это дерби, ведь я по-прежнему эвертонец.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:25
ну если он отождествляет себя с Эвертоном,то тогда получит серебро. Если бы он считал себя "ириской" к сливочным не ушёл бы. Да и понимал он,что Эвертон это ЛЕ - потолок,всё таки клуб не того калибра. Он всё таки сливочный россонер.
Ну и Клоппу надо понимать,что даже выигрывая 2-0,нельзя расслабляться.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:15
Вот старый плут!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 14:12
Он понимает.
TASKMASTER
TASKMASTER
вчера в 14:05
50/50. Оба клуба топ, камбэки умеют делать и делали, составы мощные.Это будет славный финал!
Bensurr
Bensurr
вчера в 13:45
Проиграете вы, Ливерпуль сильнее вас и это факт
ДСА
ДСА
вчера в 13:39
Шансы Ливерпуля выглядят предпочтительнее.
Cat01
Cat01
вчера в 13:35
Желаем удачи!!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:33
Не люблю лицемерие))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:31
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:29
    Молодец, уважуха,верен клубу!
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