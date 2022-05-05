Анчелотти: «Матч с „Ливерпулем“ для меня дерби, я по-прежнему эвертонец»

Главный тренер «Реала» по-особому воспринимает предстоящий финал Лиги чемпионов.

Очень рад сыграть еще один финал против замечательного клуба. Как игрок я выходил против «Ливерпуля» в финале Кубка европейских чемпионов в 1984 году. В 2005 и 2007 году – уже в роли тренера. И теперь еще одна встреча. Я жил в Ливерпуле на протяжении двух лет. Для меня это дерби, ведь я по-прежнему эвертонец.