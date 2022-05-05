Венгер: «Бензема — один из лучших нападающих в мире».

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о текущей форме нападающего «Реала» Карима Бензема.
У Бензема было два или три лишних килограмма до 30 лет. На данный момент он настоящий человек спорта и один из лучших нападающих в мире.
Ранее в подобном ключе высказался бывший игрок «сливочных».
- Геееектоооррр!!! Тьфу, то есть Эллиада!!!!
- Эллиааааадааа!!! Где ты? Два дня уже нет на соккере!
Ты же ни одну новость про Реал не пропускал.
- Геееектоооррр!!! Тьфу, то есть Эллиада!!!!
- Эллиааааадааа!!! Где ты? Два дня уже нет на соккере!
Ты же ни одну новость про Реал не пропускал.
Я БЕЕЕНННЗЗЗЕЕЕМММААА !!!!!
Я БЕЕЕНННЗЗЗЕЕЕМММААА !!!!!