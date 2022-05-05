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Венгер: «Бензема — один из лучших нападающих в мире»

вчера, 12:13

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о текущей форме нападающего «Реала» Карима Бензема.

У Бензема было два или три лишних килограмма до 30 лет. На данный момент он настоящий человек спорта и один из лучших нападающих в мире.

Ранее в подобном ключе высказался бывший игрок «сливочных».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:00
На данный момент не один из лучших, а лучший нападающий в мире, номер 1
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 18:54
с этим можно поспорить,матч ПСЖ Клермон заставляет задуматься кто лучший
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 14:15
Он всегда был, просто вы все были слепыми.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:05
Я бы сказал лучший
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:41, ред.
- Гектор !!!
- Геееектоооррр!!! Тьфу, то есть Эллиада!!!!
- Эллиааааадааа!!! Где ты? Два дня уже нет на соккере!


Ты же ни одну новость про Реал не пропускал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:33
Венгер: «Бензема — один из лучших нападающих в мире».


Я БЕЕЕНННЗЗЗЕЕЕМММААА !!!!!
bublikyo
bublikyo
вчера в 12:24
вчера был менее заметен чем обычно, но дежурный гол с пенальти и голевую передачу отдал, ждем рекорда по голам в одном розыгрыше ЛЧ в финале
2wupejy5zxr8
2wupejy5zxr8
вчера в 12:17
Так оно и есть
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:15
В этом году он лучший
drug01
drug01
вчера в 12:14
Он лучший
Cat01
Cat01
вчера в 12:14
Это точно
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