Аллегри: «Характер и индивидуальность имеют значение»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов под руководством .

Карло не был в числе модных тренеров, но мода проходит, а классика остаётся. Это был прекрасный матч. «Реал» доказал, что не стоит сдаваться. Характер и индивидуальность имеют значение, как техника и физическая сила.