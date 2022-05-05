Аллегри: «Характер и индивидуальность имеют значение»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов под руководством Карло Анчелотти.
Карло не был в числе модных тренеров, но мода проходит, а классика остаётся. Это был прекрасный матч. «Реал» доказал, что не стоит сдаваться. Характер и индивидуальность имеют значение, как техника и физическая сила.
Удивление настигло когда увидел статистику матча, а точнее на каких минутах кто забивал. Чем то напомнило финал 1999 года где МЮ проигрывая 0:1 в добавленное время забили два гола и выиграли лигу чемпионов.
Думаю финал Реал-Ливерпуль тоже ждёт бескомпромиссной игрой со множеством голов.
Удивление настигло когда увидел статистику матча, а точнее на каких минутах кто забивал. Чем то напомнило финал 1999 года где МЮ проигрывая 0:1 в добавленное время забили два гола и выиграли лигу чемпионов.
Думаю финал Реал-Ливерпуль тоже ждёт бескомпромиссной игрой со множеством голов.
А до Анчелотти тебе далеко, как до луны 🌙 пешком .
А до Анчелотти тебе далеко, как до луны 🌙 пешком .