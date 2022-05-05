Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Аллегри: «Характер и индивидуальность имеют значение»

вчера, 15:50

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал выход «Реала» в финал Лиги чемпионов под руководством Карло Анчелотти.

Карло не был в числе модных тренеров, но мода проходит, а классика остаётся. Это был прекрасный матч. «Реал» доказал, что не стоит сдаваться. Характер и индивидуальность имеют значение, как техника и физическая сила.

Все новости
Гендиректор «Црвены Звезды»: «Хотим обеспечить себе ЛЧ с помощью Дзюбы»
Вчера, 22:36
Венгер: «Лучшие нападающие Европы – люди старше 30 лет»
Вчера, 16:13
Хаманн: «Гвардиола не даёт своим игрокам принимать решения самостоятельно»
Вчера, 14:40
Анчелотти: «Матч с „Ливерпулем“ для меня дерби, я по-прежнему эвертонец»
Вчера, 13:23
Венгер: «Бензема — один из лучших нападающих в мире»
Вчера, 12:13
Шметцер: «Горжусь своими игроками»
Вчера, 11:38
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:18
он кстати выбил анчелотти в 2015 году в полуфинале)
Борислaв
Борислaв
вчера в 18:16
Каждому свое
zhyx2bmqf3wj
zhyx2bmqf3wj
вчера в 16:29
Демагог из тебя куда лучше чем тренер
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:16
Сходство есть в концовке
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:05
Матч не смотрел, увидев счёт не сильно удивился, так как команды равные по классу, даже не смотря, что МС был немного фаворитом.
Удивление настигло когда увидел статистику матча, а точнее на каких минутах кто забивал. Чем то напомнило финал 1999 года где МЮ проигрывая 0:1 в добавленное время забили два гола и выиграли лигу чемпионов.
Думаю финал Реал-Ливерпуль тоже ждёт бескомпромиссной игрой со множеством голов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:01, ред.
Не мучай Ювентус, уйди тихо !
А до Анчелотти тебе далеко, как до луны 🌙 пешком .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 